طريقة نسف الدهون برجيم الاناناس والجريب فروت

يمكن نسف الدهون وخسارة الوزن بطرق مختلفة اهمها واكثرها فعالية اتباع حمية غذائية صحية وتناول الوجبات بانتظام وشرب كمية كافية من الماء يومياً فضلاً عن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والنوم لما لا يقل عن 7 ساعات يومياً. ومن المفيد ايضاً اتباع حميات مؤقتة لا تساعد على نسف الدهون فقط، بل على الحفاظ على وزن ثابت ايضاً. ولهذا ينصح مثلاً بتطبيق حمية الاناناس والجريب فروت السهلة.

قواعد وفوائد رجيم الاناناس والجريب فروت



لا يمكن نسف الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة من دون الالتزام بنظامةغذائي صحي يتزامن تطبيقه مع اتباع بعض العادات الجيدة ومنها شرب الماء بين الحين والآخر وممارسة الرياضة. ومن اجل تسريع عملية خسارة الوزن من المفيد ايضاً الالتزام بقواعد برنامج رجيم خاص لمدة محددة. وتقوم حمية الاناناس والجريب فروت مثلاً على تناول هذين المكونين فقط حتى الشعور بالشبع وعلى اتباع بعض الخطوات.

• تشبه هذه الحمية طريقة تنظيف الجسم بتناول الفواكه. لكن في هذه الحالة يقتصر النظام الغذائي على استهلاك هذين النوعين لمدة لا تزيد عن يومين الى 3 ايام.

• يعتبر الجريب فروت غنياً بالفيتامين C والألياف والبوتاسيوم والبيتا كاروتين. وهذا ما يجعله مفيداً لتوفير الشعور بالشبع ولتخليص الجسم من السموم والبقايا الضارة ولتعزيز عملية الهضم.

• تحتوي القشرة البيضاء لهذه الفاكهة ايضاً على مادة البكتين وهي مضاد اكسدة فعال جداً.

• تحتوي ايضاً على الفروكتوز وهو سكر يتسم يمؤشر غليسيمي منخفض. ويوفر كل 100 غ منه 66 سعرة حرارية فقط.

• اما الانانانس فهو يحتوي على انزيم يسمى البروميلين. وهو يسهل عملية تفتيت البروتين وحرق الدهون. ويوفر كل 100 غرام منه ما لا يزيد عن 49 سعرة حرارية.

• يساعد هذا الرجيم على خسارة الوزن في مدة قصيرة لكنه يشكل خطراً على الصحة اذا تم اتباعه لمدة طويلة.

مضار الرجيم



يجب الحرص على اتباع رجيم الاناناس والغريب فروت لمدة قصيرة جداً. وفي حال لم يتم الالتزام بهذه القاعدة يمكن ان تترتب عليه بعض المضار.

• يمكن في حال اتباعه لمدة طويلة المعاناة من النقص في الكثير من الفيتامينات والمعادن.

• لا يوفر هذا الرجيم البروتينات الضرورية لعملية الايض.

• يمكن ان يسبب اتباعه لمدة تزيد عن يومين الى ثلاثة ايام ذوبان الكتلة العضلية واضطرابات على مستوى القلب والشرايين.

• تؤدي المبالغة في تطبيق القواعد الصارمة لهذه الحمية الى الشعور بالارهاق وعدم القدرة على مواصلة الحياة اليومية بشكل طبيعي. ويعود هذا الى انها لا تزود الجسم بالطاقة التي يحتاج اليها لأداء المهمات العادية.

• بسبب احتوائه على نوعين من الفاكهة فقط، يمكن بعض الاشخاص ان يشعروا بالجوع الشديد بعد انتهاء مدة الرجيم وان يقبلوا على تناول كمية كبيرة من مختلف انواع الطعام وهو ما يؤدي الى زيادة الوزن.

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يساعد هذا الرجيم على نسف الدهون بفعالية. وللحفاظ على النتيجة بعد انتهاء مدته من الضروري الانتباه الى بعض النصائح المهمة.

• يجب عدم الاقبال على تناول كمية كبيرة من الطعام فور الانتهاء من الرجيم. فهذا يسبب زيادة الوزن وتجمع الدهون في مكان العضل الذي تمت خسارته اضافة الى تراجع عملية الايض.

• من الضروري الالتزام بنظام غذائي صحي يحتوي على مكونات متنوعة. ولهذا الأفضل عدم شراء الاطعمة التي تسبب زيادة الوزن.

• يجب ايضاً الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام 3 مرات اسبوعياً على الاقل.





