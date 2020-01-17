مورينيو يفجر مفاجأة بشأن انتقال إريكسن المحتمل لإنتر ميلان

فجر البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، مفاجأة بشأن لاعبه الدنماركي كريستيان إريكسن الذي ارتبط مؤخرا بالرحيل صوب إنتر ميلان الإيطالي.

وكانت تقارير صحفية أفادت بقرب الإنتر من التعاقد مع صاحب الـ27 عاما مقابل 12 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالي، وذلك على خلفية وصول بييرو أوسيليو، المدير الرياضي للنيراتزوري، إلى العاصمة الإنجليزية لندن هذا الأسبوع لحسم الصفقة.

وسُئل مورينيو، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، عن حقيقة الأمر، فأجاب: "إذا كانوا واثقين من ضمه، فهذا يعني أنهم مستعدون للتقدم بعرض، وهذا لم يحدث حتى الآن".

Advertisements

وأضاف: "عندما أرى بعض الناس يتحدثون، لا سيما مسؤولي الأندية، أكون مندهشا للغاية".

وكانت جماهير "السبيرز" أطلقت صافرات استهجان فور سماع اسم إريكسن قبل انطلاق مباراة الفريق ضد ميدلزبره، الثلاثاء الماضي، في كأس الاتحاد الإنجليزي، لغضبها من الأنباء التي تفيد بقرب رحيله إلى إنتر ميلان.

وأكد المدرب البرتغالي أن اللاعب الدولي الدنماركي يبذل قصارى جهده مع الفريق، مضيفا: "من الطبيعي ألا يكون في كامل تركيزه حتى نهاية يناير/كانون الثاني الحالي، فهذا نتيجة طبيعية للوضع الحالي".

واختتم: "إذا كنت لاعبا وأقرأ كل يوم هذه الأخبار سأكون مشتتا، لكن بينما يتحدث الناس عن رحيله وخوضه آخر مباراة مع الفريق، فإنه سيلعب أيا كان الوضع، ولقد قمت باختياره لخوض هذا اللقاء".

ويعاني مورينيو من كثرة الإصابات التي طالت فريقه مؤخرا، لا سيما على مستوى خط الوسط، إذ سيغيب الثنائي تانجي ندومبيلي وموسى سيسوكو عن مواجهة واتفورد، السبت، في الجولة الـ23 من البريمييرليج.