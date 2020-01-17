زيت جوز الهند لعلاج الدوالي وعلامات تمدد البشرة

يوفر زيت جوز الهند فوائد رائعة للبشرة إلى جانب شهرته بخصوص تنعيم الشعر. ويمكن أن يلعب زيت جوز الهند بمفرده أدواراً تقوم بها عدة منتجات للعناية بالبشرة، والأهم أنه أكثر فاعلية منها. إليك كيف يغذّي هذا الزيت بشرتك ويعالج مشاكلها:

علامات التمدد. نتيجة زيادة الوزن تظهر علامات تمدد البشرة وترتبط عادة بالحمل. ويمتاز الزيت بأنه طبيعي تماماً ويعمل كمرطب إذا وضعت كمية كبيرة منه في يدك وقمت بتدليك المناطق المرغوب علاجها.

الدوالي. يُعرف تمدد أوردة الساقين باسم الدوالي. استخدم زيت جوز الهند الدافئ لتخفيف مظهر الدوالي وتحسين تدفق الدم في هذه الأوردة.

تشقق الكعبين. من أفضل العلاجات المنزلية لتشقق الكعبين زيت جوز الهند. دلك به الكعبين قبل موعد النوم بساعتين لمدة أسبوع.

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الإكزيما والحساسية. إلى جانب أنه مرطب للبشرة يعمل زيت جوز الهند كعلاج فعّال للإكزيما والحساسية، ويحتوي على مكونات تخفف التهاب الجلد. كذلك يمكن استخدامه لتدليك فروة الرأس.

مزيل لمساحيق التجميل. هذا الاستخدام غير شائع، لكن عندما تستعملين زيت جوز الهند كمزيل لمساحيق التجميل ستشعرين بالفرق، وسيصبح المفضل لديك.

بشرة الطفل. يمكنك اعتماد على زيت جو الهند كبديل للكريمات التي تستخدم لترطيب بشرة الطفل بعد تغيير الحفاض. يحمي زيت جوز الهند جلد الصغير من الاحمرار.

واقي ضد الشمس. زيت جوز الهند بديل صحي وطبيعي للكريمات الواقية ضد أشعة الشمس. بعض الكريمات تسبب جفاف الجلد، وكثير منها يحتوي على مكونات كيميائية، أما زيت جوز الهند فيمنح بشرتك الترطيب وهو طبيعي تماماً. قد يهمك ايضاً: طرق العناية بالبشرة أثناء فترة الدّورة الشّهريّة تعرف علي تأثير نقص الفيتامين علي البشرة