تعرف علي أهم 3 أسباب للإجهاض خلال أول 3 أشهر

الإجهاض تجربة مؤلمة جسدياً للمرأة ونفسياً لكلا الزوجين، وفي كثير من الأحيان يمر الزوجان بحالة من لوم الذات دون أن يكون لذلك أساس علمي. توجد أسباب عديدة لسقوط الحمل لا تقع مسؤوليتها على الزوجة أو الزوج، إليك ما تحتاج معرفته عن أسباب الإجهاض وعدم اكتمال الحمل:

* شذوذ الكروموسومات هي أكثر أسباب الإجهاض شيوعاً خلال الأشهر الـ 3 الأولى من الحمل، ويحدث ذلك عادة بعد تخطي المرأة سن الـ 35.

* اضطراب الغدة الدرقية، وإنتاجها كمية أكبر أو أقل من الهرمون الذي يُسمّى باسمها. وتتسبب مشاكل الغدة الدرقية في الإجهاض المتعدد.

* السكري، وعدم ضبط مستوى هرمون الأنسولين في الدم من أسباب الإجهاض في الأشهر الـ 3 الأولى. إذا كان لديك السكري عليك مراجعة الطبيب خلال الأشهر الـ 3 السابقة على الحمل لضبط نسبة السكر بالدم جيداً.

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