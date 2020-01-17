الطب الشرعي يؤكد أن الفتاة قاتلة السبعيني "عذراء"والنيابة تقرر حبسها

ظهرت تفاصيل جديدة، فى واقعة قتل موظف سبعيني علي يد فتاة الـ19 عاما، داخل شقته بمنطقة قسم الجيزة، بسبب علاقة غير شرعية وقيام المجنى عليه، بتصوير فيديوهات إباحية لها، وصور عارية، بعد أن استغل حاجتها للمال، وذكرت التحريات والتحقيقات، أن المتهمة قتلته بـ30 طعنة، بعد أن رفض إنهاء العلاقة، وهددها بفضحها، فقرر قتله، عن أن تقرير الطب الشرعي، أكد أن "الفتاة عذراء".. وأنها كانت إقامة علاقة "غير مكتملة" مع المجنى عليه.

وكانت الفتاة قد اعترفت أثناء مثولها أمام النيابة بأنها نفذت الواقعة بدافع الانتقام، وقالت الفتاة إن الفارق بينها وبين المجنى عليه 50 عاما، وأنه استغل حاجتها لـ"المال"، واستدرجها إلى شقته وأقام معها علاقة جنسية.

وأضافت الفتاة في التحقيقات قائلة: "المجني عليه مقيم لوحده كان سائق في شركة وطلع معاش، وكنت بتردد عليه لإقامة علاقة معه، على مدار الـ6 أشهر الماضية، وكان بيصورني فيديو، ومكنتش أعرف، ولما اتخطبت طلبت منه فلوس رفض، وطلبت منه إنهاء تلك العلاقة، رفض وهددني بالفيديوهات اللى صورها ليا أثناء العلاقة".

وكشفت الفتاة عن تفاصيل جريمتها التى نفذتها بدافع الانتقام من المجنى عليه بعد أن قام بتهديدها بفضحها أمام خطيبها ونشر الفيديوهات على الإنترنت قائلة: "روحت له الشقة، وطلبت منه التليفون، رفض، خرجت السكين، وفضلت أضرب فيه لحد ما ارتحت.. ضربته كتير، ماكنتش حاسة أنا بعمل إيه.. بس كنت بنتقم منه.. دمر حياتي وخرجت من الشقة بكل هدوء ورميت السكين في النيل".

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وعقب ذلك أصدرت النيابة قرارا بحبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد.

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