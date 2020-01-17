شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق للتغلب على ألم الدورة الشهرية.. منها تناول المكملات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الدورة الشهرية من الأشياء الشائعة التى تعانى منها كثير من النساء ويسمى أيضاً "عسر الطمث" ، ووفقاً للأبحاث والدراسات هناك 50- 90% من النساء يصبن بألم الدورة الشهرية، بأنواعه، ومنها عسر الطمث الأولى والثانوى ، فى هذا التقرير نتعرف على طرق التغلب على ألم الدورة الشهرية، وذلك وفقاً لموقع allinahealth.



ألم الدورة الشهرية

وهناك نوعان من ألم الدورة الشهرية أو عسر الطمث وهما:

-عسر الطمث الأولي وهو آلام أسفل البطن المتكررة أثناء الدورة الشهرية.

-عسر الطمث الثانوي وله نفس الأعراض ولكن يمكن أن يكون سببًا لمشكلة صحية، مثل بطانة الرحم (الحالة التي ينمو فيها النسيج عادةً خارج الرحم)، التهاب غدي (حالة يوجد فيها نسيج بطانة الرحم داخل جدار الرحم وينمو داخل جدار الرحم) أو الأورام الليفية الرحمية (نمو غير سرطاني يمكن أن يتطور في الرحم).

تناول مسكنات الألم

يمكن أن يساعد تناول مسكنات الألم مثل: الأدوية التى تحتوى على مادة إيبوبروفين الفعالة فى تخفيف ألم الدورة الشهرية.

استخدام الحرارة

إن حمل زجاجة ماء ساخن أو وسادة تسخين إلى أسفل البطن يمكن أن يكون جيدًا بالفعل، وقد يساعد على استرخاء العضلات المصابة بالتشنج فى الرحم.

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اتباع تقنيات الاسترخاء

يمكنكِ التغلب على ألم الدورة الشهرية من خلال اتباع تقنيات اليوجا والتأمل والوخز بالإبر الصينية.

الأطعمة الصحية

تناول الأطعمة الصحية يمكن أن يقلل من الالتهابات العامة في الجسم، يمكن تناول الأسماك 2-3 مرات كل أسبوع، وتناول المزيد من الحبوب والخضروات والفواكه، كما أظهرت دراسة سريرية تناول ثلاث إلى أربع حصص من الألبان يوميًا لمساعدة بعض النساء اللائي يعانين من ألم الدورة الشهرية.

العلاج بالتدليك

القيام بتدليك البطن بالزيوت العطرية مرة واحدة في اليوم لمدة أسبوع قبل دورتك الشهرية يمكن أن يساعدك أيضًا فى تخفيف ألم الدورة الشهرية ، ومن أمثلة الزيوت العطرية الأساسية التي قد تساعد زيت القرفة والقرنفل واللوز.

المكملات الغذائية

تناولي نظامًا غذائيًا غنيًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تشمل الأسماك الدهنية (مثل السلمون والتونة) والأفوكادو والجوز وزيت الزيتون وبذور الكتان.

ويمكن تناول مكملات الأوميجا 3 (تسمى أحيانًا زيت السمك).

وهناك بعض الأدلة على أن مكملات فيتامين (هـ) والمغنيسيوم والثيامين والزنك وفيتامين (د) يمكن أن تكون مفيدة أيضًا.