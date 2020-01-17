شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض تنقلها الأطعمة مع تغيير المواسم.. اعرف كيفية تفاديها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كثيرا ما نسمع كيف يؤدي تغيير الموسم إلى ضعف الجهاز المناعي، هذا لأنه خلال أوقات الشتاء الباردة، يصبح الجسم عرضة لبعض البكتيريا والأمراض التي تنقلها الأغذية، مما يؤدي إلى مشاكل الجهاز الهضمي، من التهاب المعدة والأمعاء، وأحيانًا ما يكون التهاب الأمعاء الغليظة مشكلة أيضًا.

يمكن أن تتسبب الفيروسات أيضًا في التهاب الكبد الفيروسي الذي تنقله A و E من الغذاء، ولمعظم هذه الأمراض أعراض محددة معينة ، مما يجعل البحث عن خيارات العلاج أكثر سهولة.

وفقا لتقرير موقع "WebMD" أي شخص معرض لخطر الإصابة بالبكتيريا والأمراض المنقولة عن طريق الأغذية ، ولكن الخطر أكثر في الأشخاص الذين لا يهتمون بنظافة الأغذية.

تناول الطعام غير المطبوخ وشبه المطبوخ والمجهز مسبقًا متورط بشكل خاص فى إحداث مشاكل الجهاز الهضمى، كما أن الأكل في المطاعم السريعة يزيد ايضا من الخطر، إذا كانت النظافة مشكلة هناك، وبالتالي ، فإن الرعاية الأولية أثناء تناول الطعام والتعامل معه أمر ضروري لمنع الأمراض التي تنقلها الأغذية.

اعراض الأمراض المنقولة بالغذاء

في معظم الأحيان ، تكون أعراض البكتيريا والأمراض المنقولة بالغذاء هي:القيء ، والبراز الرخو ، والانتفاخ ، وآلام البطن ، و في التهاب القولون الوخيم ، قد يحدث نزيف في بعض الأحيان أيضًا.

وإذا كان المريض مصابًا بالتهاب الكبد الفيروسي ، يمكن أيضًا رؤية الغثيان والقيء وفقدان الشهية واليرقان.

ولكن تحتاج أيضًا إلى زيارة الطبيب على الفور في حالة حدوث هذه الأعراض المذكورة أدناه أيضًا:

تغيير سريع للنبض.

مشاكل في التنفس.

جلد شاحب أو ألم مفرط في الصدر.

الجفاف المفاجئ الشديد يؤدي إلى جفاف الفم.

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انخفاض البول.

زيادة مفاجئة في معدل ضربات القلب.

صعوبة في تحليل مواقف معينة أو الارتباك المفرط.

تشخيص البكتيريا والأمراض المنقولة بالغذاء

التشخيص سريري في الغالب ويعتمد على الأعراض الجانبية. أيضا ، قد تكون هناك حاجة في بعض الأحيان اختبارات البراز مع اختبارات الدم ، زقد تكون هناك حاجة إلى المنظار.

نصائح للعناية لمنع الأمراض المنقولة بالغذاء

الأول والأهم هنا هو فهم أن النظافة والوعي الأساسي، يمكن أن يساعدا في منع الكثير من الأمراض، وللمساعدة في منع بعض أنواع البكتيريا والأمراض التي تنقلها الأغذية ، اتبع نصائح الرعاية البسيطة هذه للحصول على صحة كاملة:

ـ ضمان نظافة الطعام.

ـ تجنب تناول الطعام في أماكن على جانب الطريق.

ـ إذا كنت تتناول طعامًا مشكوكًا فيه ، فتأكد من طهيه جيدًا.

ـ تناول الفواكه والخضراوات بعد الغسيل بشكل صحيح بالماء. وتأكد من تنظيف الخضراوات.

ـ شـرب كمية كافية من السوائل.

اـ لحفاظ على نمط حياة صحي مع ممارسة الرياضة.