دعوى قضائية ضد "فيسبوك" لإجبارها على بيع "واتساب" و"أنستقرام"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقامت 4 شركات منافسة لشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، دعوى قضائية متهمة "فيسبوك" بممارسة سلوك مناهض للمنافسة، وطلبت الشركات من قاضٍ إصدار أمر للرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج بالتخلي عن السيطرة على موقع التواصل الاجتماعي العملاق.

وأقيمت الدعوى القضائية أمس الخميس، في سان فرانسيسكو من قبل موقع "ريفيل تشات هولد"، الذي حل محل موقع التعارف "لايك برايت" وشركة خدمات التكنولوجيا والإدارة الأمريكية، المعروفة باسم "ليندول" لخدمات الائتمان والخدمات المالية وموقع "سير دوت سي إل" السابق وشركة "بيهيف بيوميتريك" السابقة للتحقق من الهوية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، الجمعة، عن الشركات قولها إنه إذا لم يتم إجبار شركة "فيسبوك" على بيع تطبيقي "واتساب" و"أنستقرام" التابعيْن لها، فإنها سوف تدمجهما في شبكة التواصل الاجتماعي "مما يعزز قوتها السوقية في جميع أنحاء العالم، ما قد يمنع بشكل دائم المنافسة في الأسواق ذات الصلة لعقود مقبلة".

ووصفت الشركات الأربع شركة "فيسبوك" بأنها "واحدة من أكبر الشركات الاحتكارية غير القانونية على الإطلاق في الولايات المتحدة"، قائلة إن الهدف من وراء الدعوى القضائية هو "وقف أكثر المخططات وقاحة وتعمدا لمناهضة المنافسة خلال جيل".