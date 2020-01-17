سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 17 يناير 2020

قفزت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، اليوم الجمعة، وفق وسائل إعلام سودانية محلية.

وقفز متوسط سعر الدولار في السوق غير الرسمي إلى 93 جنيها سودانيا مقابل 92 جنيها، كما زادت أسعار العملات الأجنبية الأخرى.

فيما استقر سعر العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي عند 45.20 جنيه للشراء و45.42 جنيه للبيع.

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ويتوقع متعاملون في السوق السوداء أن يسجل الدولار 120 جنيها خلال 2020، نتيجة نقص التدفقات الدولارية.

ويستهدف السودان نموا بمقدار 2.9% للناتج المحلي الإجمالي في 2020 بعد معدلات سالبة في 2019.

ويعاني الاقتصاد السوداني من مشكلات هيكلية كبيرة حيث تبلغ ديونه الخارجية نحو 64 مليار دولار، فيما ينخفض الجنيه السوداني بشكل متواصل منذ الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي.

سعر اليورو والإسترليني

وبحسب البنك المركزي السوداني، سجل سعر اليورو 51.40 جنيه للشراء مقابل 51.66 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 60.14 جنيه للشراء مقابل 60.44 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي، وفق المركزي السوداني، 12.28 جنيه للشراء مقابل 12.35 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 12.55 جنيه للشراء و12.61 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 151 جنيها للشراء و151.8 جنيه للبيع