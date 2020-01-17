فتاة تقتل مسنًّا بسبب علاقة محرمة وتصوير فيديوهات إباحية

أدلت فتاة الـ19 عامًا باعترافات تفصيلية عن جريمتها بقتل رجل سبعيني بـ30 طعنة داخل شقته بمنطقة قسم الجيزة، أثناء مثولها أمام النيابة العامة، وقالت الفتاة إن الفارق بينها وبين المجنى عليه 50 عامًا، وأنه استغل حاجتها لـ"المال"، واستدرجها إلى شقته وأقام معها علاقة جنسية، وأضافت الفتاة في التحقيقات قائلة: "المجني عليه مقيم لوحده كان سائق في شركة وطلع معاش، وكنت بتردد عليه لإقامة علاقة معه، على مدار الـ6 أشهر الماضية، وكان بيصورني فيديو، ومكنتش أعرف، ولما اتخطبت طلبت منه فلوس رفض، وطلبت منه إنهاء تلك العلاقة، رفض وهددني بالفيديوهات اللى صورها ليا أثناء العلاقة".

المتهمة: قتلته.. دمر حياتي

وكشفت الفتاة عن تفاصيل جريمتها التى نفذتها بدافع الانتقام من المجنى عليه بعد أن قام بتهديدها بفضحها أمام خطيبها ونشر الفيديوهات على الإنترنت قائلة: "روحت له الشقة، وطلبت منه التليفون، رفض، خرجت السكين، وفضلت أضرب فيه لحد ما ارتحت ضربته كتير، مكنتش حاسة أنا بعمل إيه.. بس كنت بنتقم منه.. دمر حياتي وخرجت من الشقة بكل هدوء ورميت السكين في النيل".عقب الانتهاء من سماع اعترافات المتهمة، أصدرت النيابة قرارا بحبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ونسبت إليها تهمة القتل العمد، وقررت التحفظ على هاتف المجنى عليه الذى يحتوي على الفيديوهات الإباحية الخاصة بالعلاقة بينه وبين المتهمة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

البداية.. "جثة في شقة سكنية بالجيزة"

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، التى جرت تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد الشاذلي مفتش المباحث والمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم الجيزة، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من سكان عقار بالعثور على جثة أحد سكان العقار مقتولا داخل شقته.بمجرد ورود البلاغ، انتقلت قوة أمنية من المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لسائق مصاب بـ30 طعنة في مختلف أنحاء جسده، ومقيم بمفرده.تشريح الجثة.. وفحص علاقة المجنى عليه

وعلى الفور تم إخطار النيابة، وانتقلت إلى مسرح الجريمة، وناظرت النيابة الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط وإحضار مرتكبي الجريمة.عقب الانتهاء من إجراء المعاينة، بدأت القوات تحت إشراف اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، في فحص علاقات المجني عليه، وكاميرات المراقبة القريبة من مسرح الجريمة، ومناقشة قاطني العقارات.

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القتل.. خوفا من الفضحية

وأسفرت خطة البحث والتحري عن أن وراء ارتكاب الواقعة، فتاة 19 سنة، مقيمة بالعقار المواجهة لسكن المجني عليه وكانت تردد عليه.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وقررت أن المجني عليه استغل حاجتها للمال واستدرجها للشقة وحدثت بينهما علاقات جنسية.

وأضافت الفتاة قائلة: "إنها عقب خطبتها خشيت افتضاح أمرها وحاولت إنهاء العلاقة بالمجني عليه، إلا أنه هددها بصور ومقاطع فيديو صورها لها دون علمها فبيتت النية لقتله وأخذت من شقتها سكينا وتوجهت له وطلبت منه الهاتف المحمول ولكنه رفض فسددت له عدة طعنات حتى فارق الحياة وألقت التليفون والسكين بالنيل".وكان عدد من المواقع الإخبارية قد نشر أخبارا مغلوطة عن المجني عليه، موظف على المعاش، ووراء ارتكاب الواقعة، عاطل قتله بدافع السرقة، وأنه بعد أن ارتكب الجريمة سرق مكافأة نهاية الخدمة

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