رئيسة "النواب" الأميركية تؤكّد أن إدارة الرئيس ترامب "انتهكت القانون"

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، الخميس، أن التقرير المنشور لغرفة التدقيق الأميركية، بشأن انتهاكات الرئيس دونالد ترامب، في أوكرانيا، يؤكد الحاجة إلى وثائق جديدة وشهود في قضية العزل من قبل مجلس الشيوخ، وقالت "هذا يؤكد مرة أخرى الحاجة إلى توفير الوثائق والشهود في مجلس الشيوخ"، كما شددت على أن عدم رغبة الجمهوريين بسماع شهود جدد، إنما تشير إلى "أنهم يخشون الحقيقة"، و"أنهم يريدون أن يتجاهلوا كل شيء جديد يصدر بهذا الشأن. لا ينبغي إهمال أي حقائق جديدة".

وأشارت رئيسة مجلس النواب الأميركي خلال مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأميركية "انتهكت القانون".

وأثيرت قضية الإقالة في الكونغرس الأميركي، عقب شبهات حول سعي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للحصول على خدمات سياسية من السلطات الأوكرانية، مقابل تقديم المساعدة لكييف، وأصدر مكتب التدقيق الأميركي، صباح اليوم الخميس، تقريرا يقضي بأن الإدارة الأميركية قد انتهكت القانون، إثر تأجيل مساعدة الكونغرس لأوكرانيا بمنحها أكثر من 200 مليون دولار.

وكان مجلس النواب قد صوت، في ديسمبر/كانون الأول، لصالح تفعيل مساءلة ترامب من أجل عزله، وذلك بعد توجيه تهمتين له، وهما، إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس. كما وأحيلت القضية هذا الأسبوع، إلى مجلس الشيوخ، فيما يعتزم الجمهوريون، الذين لديهم أغلبية في مجلس الشيوخ، تبرير سلوك ترامب، التابع لحزبهم.

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