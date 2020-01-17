شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمنع حليب الصويا إصابة الرجال بمرض السكرى وسرطان البروستاتا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حليب الصويا هو حليب لا يحتوي على منتجات من مشتقات الألبان ، وهو مصنوع من فول الصويا، لذا يعد بديلا صحيا للألبان عند اتباع نظام غذائي نباتي، ولكنه أيضا لا تنقصه العناصر الغذائية إذا ما قورنت بالألبان لأنها غنية بالعناصر الغذائية الحيوية مثل فيتامينات ب وفيتامين د والمغنيسيوم وأحماض أوميجا 6 الدهنية.

وبالنظر إلى العناصر الغذائية الغنية لحليب الصويا ، فهو يساعد في تأمين الصحة من خلال تقليل المخاطر الصحية.

هناك بعض التقارير الطبية وفقا لتقرير موقع "Diabetes التي تفيد بأن شرب حليب الصويا بانتظام يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال، كما إنه يثبت نسبة السكر في الدم للحفاظ على مرض السكري تحت السيطرة.

يتم تحضير حليب الصويا عن طريق نقع فول الصويا وطحنه والضغط عليه للحصول على الحليب، جميع الصفات المفيدة لفول الصويا موجودة في حليب الصويا الذي يجعل هذا مشروبًا صحيًا.



فوائد صحية مذهلة من شرب حليب الصويا. فوائد صحية مذهلة من شرب حليب الصويا.

١. يقلل من خطر الاصابة بسرطان البروستاتا

ترتبط المستويات العالية من هرمون التستوستيرون الذكوري بسرطان البروستاتا، وتساعد المركبات الموجود في حليب الصويا على منع إفراز هرمون التستوستيرون الزائد.

٢. الوقاية من مرض السكري

حليب الصويا غني بالألياف ، والذي يلعب دورًا مهمًا في التحكم في مستوى الجلوكوز في الدم، ويمكن أن تبطئ وتمنع امتصاص السكر، وبصرف النظر عن هذا ، يمكن أيضًا تضمينه في نظام غذائي صحي لمرضى السكري لأنه يساعد في الحفاظ على كمية متوازنة من الجلوكوز في الدم.

٣.حليب الصويا يقلل من مستوى الكوليسترول

تناول حليب الصويا بانتظام يمكن أن يقلل من مستوى الكوليسترول السيئ (الدهون) في الجسم، حيث يلعب المحتوى العالي من الألياف في حليب الصويا دورًا مهمًا في تقليل مستوى هذه المكونات الضارة.

٤. فقدان الوزن

يحتوي حليب الصويا على نسبة سكر أقل من الحليب العادي وغني بالألياف، وتساعد الألياف على الحفاظ على معدتك ممتلئة لفترة طويلة، كما أنه يساعد في تقليل الوزن عن طريق منع الإفراط في تناول الطعام.

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٥.يحمى الأوعية الدموية

حليب الصويا غني بالأحماض الدهنية أوميغا 6 و أوميغا 3 ، مما يعزز بطانة الأوعية الدموية، وهذا ليس فقط يعزز الدورة الدموية ولكن أيضا يمنع تلف القلب والأوعية الدموية.

٦.يحمي من هشاشة العظام

ترقق العظام وهي حالة تصبح فيها العظام ضعيفة وهشة، ويعد حليب الصويا مصدرًا جيدًا للاستروجين النباتي الذي يساعد جسمك على امتصاص الكالسيوم بكفاءة أكبر، بل ويجعل عظامك أقوى، يمكنك أيضًا إضافة مسحوق حليب الصويا في كوب من الماء وشربه لتقوية العظام.

٧. حليب الصويا يمنع الأعراض بعد انقطاع الطمث

أثناء انقطاع الطمث ، ينخفض ​​مستوى هرمون الاستروجين (هرمون موجود في النساء) في جسم النساء ، ونتيجة لذلك يبدأ جسم المرأة في التسخين بسرعة، وتساعد المكونات الموجودة في حليب الصويا في منع هذه الأعراض.

مكونات حليب الصويا

حليب الصويا غني بالبروتين.

يحتوي حليب الصويا على الكالسيوم لتقوية العظام.

إنه مصدر جيد للفيتامينات ب والحديد والدهون الصحية.

يحتوي حليب الصويا على الأحماض الأمينية الأساسية لصحة الجسم

حليب الصويا يدير الكوليسترول عن طريق زيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL) وخفض مستويات الكوليسترول السيئ (LDL).