بسبب المشاركات الخارجية.. تعديل مواعيد مباريات في الدوري المصري

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مواعيد بعض مباريات الجولتين 15 و 16 من مسابقة الدوري الممتاز، وذلك بناء على التعديلات التي أجراها الاتحادان الأفريقي والعربي للعبة على مواعيد المواجهات التي تشارك بها الأندية المصرية في البطولات الأفريقية والعربية.

وتقرر أن يتم تقديم مباراة الأهلي مع إنبي ضمن الجولة 15 بعد اتساع الفارق الزمني بين المباريات نتيجة التأجيل الأفريقي لتقام يوم الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني الجاري.

Advertisements

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر، إقامة مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال، وذلك يوم 26 يناير/كانون الثاني، بدلا من 24، بناء على طلب من الجهات الأمنية المصرية.

وفي الجولة الـ15 نفسها، تقرر أن تقام مواجهتا الإسماعيلي والإنتاج الحربي والاتحاد السكندري ضد سموحة يوم 30 يناير/كانون الثاني من الشهر الجاري.

فضلا عن ذلك، فقد تقرر إقامة مباراة إف سي مصر مع بيراميدز المقرر لها يوم 29 يناير/كانون الثاني الحالي في السابعة والنصف مساء بدلا من الخامسة بتوقيت القاهرة، بعد أن خلا اليوم نفسه من عدة مباريات نتيجة تحريك مواعيدها، ولإتاحة الفرصة أمام المشاهدين لمتابعة مباراتي ذلك اليوم وهما (إف سي مصر وبيراميدز وأيضا المصري ضد الجونة)

وبخصوص الجولة الـ16، فقد تقرر أن تلعب مباراتا أسوان والإسماعيلي والإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري يوم 3 فبراير/ شباط المقبل.