رجل يطلب مبارزة طليقته بالسيف لتسوية نزاع قانوني "غير طبيعي"

طلب رجل أميركي من قاضي بولاية آيوا، السماح له بمبارزة طليقته ومحاميها بالسيف لتسوية نزاع قانوني بينهم، ووفقا لما نشرته صحيفة "نيوزويك"، دخل ديفيد أوستروم صاحب الـ40 عاما، في نزاع قانوني مع طليقته بريجيت صاحبة الـ38 عاما بسبب القضايا المتعلقة بالطلاق كالحضانة والرؤية ومدفوعات ضريبة الممتلكات.

وتقدم ديفيد بطلب للمحكمة للسماح له بقتال طليقته ومحاميها ماثيو هدسون، بالسيف، لتسوية هذا النزاع، قائلا إن بريجيت وهدسون "دمراه بطريقة قانونية"، وأوضح ديفيد أن القتال بالسيف "لم يتم حظره أو تقييده بشكل صريح في ولاية آيوا"، مناشدا منحه مهلة 12 أسبوعا للحصول على سيف "ساموراي" ياباني.

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ورد المحامي هدسون مطاليا القاضي برفض طلب ديفيد، قائلا: "الأزمة بين موكلتي وزوجها السابق تتعلق بقضايا الأملاك والحضانة، وهي قضايا لا تستحق أن تتم تسويتها بمبارزة قد تنتهي بالوفاة".

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ومن جانبه، علق القاضي كريغ دريسمير: "الخطوات والإجراءات التي يتخذها الطرفان منذ بدء الدعوى القضائية غير طبيعية. المحكمة ستوقف الدعوى في الوقت الحالي إلى أن يلتزم الطرفان باتباع الإجراءات المناسبة".

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