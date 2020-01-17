شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر عمل الساعة البيولوجية فى فترة الليل على الشيخوخة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

النوم في الليل ضروري للحفاظ على إيقاع الساعة البيولوجية. هذه الآلية ، بدورها ، ضرورية للحفاظ على نشاطك وشبابك، فأثناء قضاء نوم جيد في الليل ، يجعل الشخص يشعر بالحيوية والانتعاش لهذا اليوم ، وقد أوضح علماء الأحياء لأول مرة لماذا يمكن أن يمضي نومك الجيد حقًا، استعدادًا لأنشطة صارمة في اليوم التالي

وفقا للدراسة التى نشرت في مجلة Nature Cell Biology، توضح كيف تعزز آلية ساعة الجسم من قدرتنا على الحفاظ على أجسامنا عندما نكون أكثر نشاطًا، ولأننا نعرف أن الساعة الجسدية أقل دقة مع تقدمنا ​​في العمر ، فإن الاكتشاف ، قد يساعد في يوم من الأيام على فتح بعض أسرار الشيخوخة.

يلقي هذا الاكتشاف ضوءًا رائعًا على المصفوفة الخارجية للجسم والتي توفر الدعم الهيكلي والكيميائي الحيوي للخلايا في شكل نسيج ضام مثل العظام والجلد والأوتار والغضاريف، وذلك لان أكثر من نصف وزن جسمنا عبارة عن مصفوفة من الهيكل والخلايا وغيرها ، ونصفها عبارة عن كولاجين، وقد أدرك العلماء منذ فترة طويلة أنه قد تشكل بالكامل بحلول الوقت الذي نصل فيه إلى سن 17.

ولكن الآن اكتشف الباحثون أن هناك نوعين من الألياف :

Advertisements

هياكل الكولاجين الشبيهة بالحبال التي تنسجها الخلايا لتكوين أنسجة:

الألياف الليفية السميكة التي يبلغ قطرها حوالي 200 نانومتر، والتى هى أصغر بمليون مليون مرة من رأس الدبوس - هي دائمة وتبقى معنا طوال حياتنا ، دون تغيير من سن 17.

العلماء اكتشفوا أن الألياف الضعيفة التي يبلغ قطرها 50 نانومتر تعمل طوال النهار، ولكنها تتحد مرة أخرى عندما نستريح ليلا.

وقال البروفسور كادلر مؤلف الدراسة : "يوفر الكولاجين للجسم بنية قوية وهو البروتين الأكثر وفرة لدينا ، مما يضمن سلامة ومرونة وقوة النسيج الضام في الجسم".

وأضاف مؤلف الدراسة: "إذا كنت تتخيل أن الطوب في جدران الغرفة هو الجزء الدائم ، يمكن اعتبار الطلاء الموجود على الجدران هو الجزء الخارجى الذي يحتاج إلى التجديد كل مرة، ومثلما تحتاج إلى زيت السيارة والحفاظ على المبرد المملوء بالماء ، تساعد هذه الألياف الليفية الرفيعة في الحفاظ على اصطفاف الجسم بشكل جيد".