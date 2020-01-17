مدرب برشلونة يستنجد بالرديف لحل أزمة سواريز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ كيكي سيتين، المدير الفني لـبرشلونة الإسباني، محاولة إيجاد حل لأول أزمة تواجهه فور توليه تدريب الفريق الكتالوني، خلفا لإرنستو فالفيردي، بعد إقالة الأخير الإثنين الماضي.

ووجد سيتين نفسه أمام معضلة هجومية، تكمن في غيابه المهاجم الأول للفريق، لويس سواريز، لمدة 4 أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن البارسا رغم امتلاكه كتيبة هجومية قوية، فإنه لا يملك رأس حربة صريحا بخلاف سواريز.

ولذلك، أكدت الصحيفة أن سيتين بدأ في تجربة مهاجمين من الفريق الرديف خلال تدريبات، الخميس، لمحاولة التعويل على أحدهم في المباريات المقبلة.

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وقرر المدرب الإسباني تصعيد الثنائي أبيل رويز وأليخاندرو ماركيز من فريق الرديف بالنادي، وذلك لتدريبات الفريق الأول، لمعرفة مدى إمكانية التعويل على أحدهما.

وبعد مشاركة رويز وماركيز في مران البارسا، فإنه من المتوقع أن ينضما كلاهما أو أحدهما لأول قائمة يعلنها سيتين فور توليه المهمة، في ظل استعداده لمواجهة غرناطة، الأحد المقبل، في الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

ولم يتمكن رويز من تسجيل الكثير من الأهداف هذا الموسم مع الفريق الرديف، إذ اكتفى بإحراز 3 أهداف في 16 مباراة، بينما لم يحرز ماركيز أي هدف حتى الآن.