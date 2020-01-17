ليل الفرنسي يدخل سباق التعاقد مع فوزي غلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل نادي ليل الفرنسي سباق التعاقد مع اللاعب الجزائري فوزي غلام الظهير الأيسر لفريق نابولي الإيطالي، وفقا لما كشفت عنه تقارير صحفية يوم الخميس.

وكشفت صحيفة "إل ماتينو" الإيطالية، أن نادي الشمال الفرنسي، الذي يبحث على تعزيز صفوفه بلاعب جديد في مركز الظهير الأيسر، وضع اسم غلام ضمن القائمة المختصرة للاعبين المطلوبين في فترة الاننقالات الشتوية الحالية.

وسبق لناديي مارسيليا وليون الفرنسيين، فضلا عن واتفورد الإنجليزي، أن أبدوا رغبتهما أيضا في التعاقد مع الظهير الأيسر الجزائري في يناير/كانون الثاني الحالي.

وخرج غلام نهائيا من حسابات "البارتينوبي"بفرمان من المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو، الذي طالب بالتعاقد مع لاعب جديد في مركز الظهير الأيسر.

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ولم يلعب غلام بشكل منتظم منذ عام 2017، وقت تعرضه لإصابة خطيرة على مستوى الركبة خلال مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن غلام بدأ مشواره الاحترافي في فرنسا وبالتحديد مع سانت إيتيان، وهو النادي الذي حمل قميصه في الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2014.

ويملك اللاعب الجزائري في رصيده 87 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي سجل خلالها هدفا وحيدا وأهدى 7 تمريرات حاسمة.