شكرا لقرائتكم خبر عن طرق تفادى الجلطات العدو الأول لجراحات السمنة.. الدكتور كريم صبرى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك الكثير يصابون ببعض التجلطات بعد إجراء جراحات السمنة، وتعتبر الجلطات العدو الأول لجميع جراحات السمنة، ولكن هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تفادي حدوث تلك الجلطات.

الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح في التقرير التالي طرق تفادي حدوث الجلطات بعد جراحات السمنة.

وأوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ ”الخليج 365” إن هناك ثلاثة أشياء تجعلنا نتفادى حدوث اي تجلطات سواء كانت في الساقين أو جلطات الامعاء او جلطات الرئة، والتي قد تحدث بعد جراحات السمنة سواء جراحة تكميم معدة او تحويل مسار او اي جراحة سمنة أخرى.

وأشار إلي أنه بالرغم إن الجلطات هي العدو الأول لجراحات السمنة إلا أنه يمكن تفاديها بأخذ أدوية للسيولة قبل اجراء العملية، وهو اجراء احتياطي بسيط يتم اخذه دائما قبل اجراء الجراحات، اما اذا كان المريض مصاب بسمنة مفرطة ويخشى حدوث جلطات فعليه فعل الآتي:

1- المشي الكثير بعد اجراء جراحة السمنة، لأن المشي ينشط الدورة الدموية وهو يمنع حدوث الجلطات بنسبة كبيرة للغاية.

2- شرب سوائل بكثرة، حيث تجعل الدم ليس به نسبة لزوجة عالية، وتنشط الدورة الدموية دائما.

3- تناول ادوية اذابة الجلطات كإجراء احتياطي لتفادي حدوثها.



3 اشياء تجعلنا نتفادى حدوث جلطات ما بعد جراجات السمنة

وأكد الدكتور كريم صبري انه سواء السن صغير او كبير فإن تأثير الجلطات بالتأكيد سيء، لافتاً الي ان كبار السن اكثر عرضه للاصابة بالجلطات وكذلك من له تاريخ مسبق في الإصابة من قبل بالجلطات لذا يجب تفاديها بالثلاث اشياء التي تم ذكرهم سابقاً.

يشار إلي إنه يوجد مركز متكامل لجراحات السمنة للدكتور كريم صبري في محافظة الغربية بمدينة طنطا، حيث يقدم المركز العديد من الخدمات الطبية بالإضافة إلي علاج السمنة والتغذية العلاجية حيث توجد به وحدة للعلاج الطبيعي، وقسم خاص للتجميل والجلدية.

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مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي- عماره صيدليه العزبي- الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه- الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: لوران ٩ شارع سرهنك بجوار القنصليه الليبيه

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر .