درجة حرارة الغرفة المناسبة للطفل الحديث الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يناير 2020 04:40 مساءً - ها قد عدت عزيزتي من المستشفى بمولودك الجديد إلى بيتك، وعليك أن توفري لمولودك الجو المناسب والمقارب لما كان يعيشه في رحمك حيث الدفء والأمان، فما هي درجة الحرارة المناسبة لغرفة نوم المولود الحديث الولادة؟ الدكتور محمد أبو داوود _ أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة_ ينصح بالتالي بخصوص غرفة المولود... بعض النصائح لنوم مولودك: يعتبر النوم من العمليات الحيوية لدورة نمو الطفل، فالطفل لن ينمو نمواً صحيحاً ما لم ينعم بالنوم الهادئ والمتواصل دون إزعاج.

يرى بعض الأطباء أن النوم بالنسبة للمولود هو العنصر الثاني المهم للنمو بعد الرضاعة. كيف تعرفين أن غرفة نوم طفلك ليست مناسبة من حيث الحرارة؟ سوف تلاحظين أن المولود: لا ينام نوماً متواصلاً، بل ينام بشكل متقطع.

يتعرق ويحمر وجهه بسبب ارتفاع درجة حرارة الغرفة.

يتنفس على شكل أنفاس قصيرة مما يعني أنه يشعر بالحر. Advertisements ولذلك عليك تقليل درجة حرارة الغرفة.

ضعي يدك على صدره أو أذنه فقط لتعرفي درجة حرارة جسمه ومدى ملاءمة جو الغرفة له. درجة حرارة الغرفة المثالية للمولود: يفضل أن ينام المولود في درجة حرارة 19_21 درجة ليلاً.

يفضل أن ينام المولود في درجة حرارة 18_ 22 درجة حرارة في الشتاء خلال النهار، وفي الليل ما بين 23_24 درجة. يجب ألا تزيد درجة حرارة غرفة المولود على 30 درجة مئوية في فصل الصيف؛ لأن شعوره بالحرارة قد يؤدي لتقرحات في جلده خصوصاً مع تأخر الاستحمام.

درجة حرارة الغرفة في فصل الخريف يجب أن تكون 24درجة مئوية. لا تفتحي النوافذ في غرفة مولودك في فصل الخريف؛ لأن الهواء في الخارج يكون مضراً به ويهيج الحساسية الصدرية لدى الرضع الذين لديهم استعداد لذلك.

ضعي الملابس الثقيلة فوق جسد طفلك، ولا تعتقدي أن برودة أطرافه يعني المزيد من الملابس. تهوية غرفة المولود: لا تكثري من الأثاث في غرفته.

استخدمي المروحة بدلاً من المكيف.

دعيه ينام على ظهره باستمرار.

نامي في غرفة المولود فإن شعرت بالحر فهو يشعر بذلك، وإن شعرت بالبرد فهو يشعر بذلك، لا تعتقدي أن المولود لا يشعر بالحر أو البرد.

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