ورقة "بقالة" تؤهل مانشستر يونايتد للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي

ورقة صغيرة تلقاها الإسباني خوان ماتا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، من مدربه النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني للفريق، قبل دقائق من تسجيله هدف الفوز على ولفرهامبتون في مباراتهما مساء الأربعاء.

ماتا سجل هدف "الشياطين الحمر" الوحيد في الدقيقة 67 من المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد، في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، ليتأهل الفريق إلى الدور الرابع.

وسُئل ماتا عن تلك الورقة والتعليمات التي حملتها، والتي قد تكون سببا في تأهل "الشياطين الحمر" إلى الدور المقبل، فكان جوابه ساخرا.

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وقال ماتا في تصريحات نشرتها لشبكة "بي تي سبورت" البريطانية عن المكتوب في تلك الورقة: "كان بها طلبات للتسوق من البقالة تشمل خبزا وحليبا".



وتحدث ماتا عن المباراة بجدية فيما بعد، قائلا: "لقد فشلنا في الفوز على ولفرهامبتون لـ5 مباريات، وهذا يظهر صعوبة المنافس وما يمتلكه من لاعبين كبار".

وأتم: "أخيراً هزمناهم، نحن نثبت أنه بإمكاننا الفوز على أي فريق كبير".

وكان مانشستر يونايتد قد فشل في تحقيق الفوز في آخر 5 مواجهات مع "الذئاب"، حيث خسر مرتين وتعادل 3 مرات.