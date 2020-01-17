صحة ورشاقة

دراسة جديدة تؤكد أن غالبية النساء يشعرن بالارتياح عقب الخضوع للإجهاض

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واشنطن - لايف ستايل

كشفت دراسة حديثة عن المشاعر التي تنتاب النساء عقب الخضوع للإجهاض، مشيرة إلى أن غالبيتهن يشعرن بالارتياح بعد التخلص من الجنين، ووفقا لما نشرته شبكة "سي إن إن"، وجد الباحثون الذين أجروا الدراسة على سيدات عقب خضوعهن للإجهاض بخمس سنوات، أن نسبة 6% فقط تعاني من مشاعر سلبية. وعلى النقيض، تمتعت الغالبية العظمى من النساء 84% بمشاعر إيجابية، أو لم تكن لديهن أية مشاعر على الإطلاق، وأوضحت الدراسة أن أكثر بقليل من نصف المشاركات أكدن أن قرار إنهاء الحمل كان صعبا للغاية ووصفت 27% منهن بأنه صعب إلى حد ما.

في الوقت نفسه قالت نسبة 46% إنه لم يكن صعبا على الإطلاق، بينما قالت نسبة 70% إنهن شعرن بوصمهن إذا عرف الناس أنهن خضعن لعملية إجهاض. يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى في الإجهاض، بمليون سيدة أمريكية يجهضن كل عام، فيما جاءت الصين في المركز الثاني، والسويد في المركز الثالث.

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