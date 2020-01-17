دراسة حديثة تكشف أن النساء ينجذبن إلى الرجال الملتحين أكثر من غيرهم

أسفرت دراسة جديدة عن نتيجة، قد تدفع الرجال لإطلاق لحاهم، ووفقا لما نشرته صحيفة "غارديان"، وجدت الدراسة أن النساء ينجذبن إلى الرجال الملتحين أكثر من الذين يحلقون لحاهم، وعرض الباحثون في جامعة "كوينزلاند" بأستراليا، 30 صورة لثلاثة رجال مختلفين، أمام نحو 919 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و70 عاما، بهدف معرفة رأيهن حول اللحية.وأوضح الباحثون أن النساء اللواتي يرغبن في الحمل وإنجاب الأطفال ينجذبن إلى الرجل ذي الشارب واللحية، وقال الدكتور بارنابي ديكسون الباحث في الدراسة: "يجري الحكم على الوجوه الملتحية بأنها أكثر نضجا وذكورية وهيمنة اجتماعية مقارنة بغيرها".

وأتم "النساء صنفن اللحية بمعدلات أعلى من حيث جاذبيتها، خاصة عند الحكم على العلاقات الطويلة الأجل مقارنة بالقصيرة الأجل".

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