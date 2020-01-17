كيكي.. رقصة الحياة الكتالونية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عندما بدأت الحياة بعد الستين بعام، تُوجت مسيرة كفاح الإسباني كيكي سيتين بإعلانه مدرباً لعملاق كتالونيا فريق برشلونة الإسباني.

لم يعرف كيكي طعم البطولات والألقاب خلال مسيرته التدريبية، بل إنه لم يعرف التدريب في الدوري الممتاز سوى 4 مواسم فقط، نصفها مع لاس بالماس والنصف الآخر مع ريال بيتيس.

لكن كيكي كانت له بصمة واضحة مع كل الأندية التي دربها، ترك دائماً لمحات جميلة إبداعية عليها مُفضلاً الكُرة الجميلة بدلاً من نقيضتها القبيحة أو الدفاعية المُفرطة.

واعتاد كيكي اللعب بطريقة برشلونة المُفضلة في حقبة أساطيره يوهان كرويف وبيب جوارديولا، الهجوم، والسيطرة والاستحواذ، والدفاع بالضغط العالي، والبُعد عن ألعاب الهواء بقدر الإمكان.

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وحقق المدرب الإسباني نتائج طيبة مع لاس بالماس وأنقذه من الهبوط، ثم طور فريق ريال بيتيس ومنحه المركز السادس في الدوري الإسباني، ليلفت أنظار إدارة برشلونة بشدة، خاصة بعد أن هزم رجال الأرجنتيني ليونيل ميسي 4-3 في كامب نو، في سابقة نادرة الحدوث في تاريخ النادي الكتالوني.

برشلونة مع فالفيردي فقد هويته وقدم كرة قدم استهلاكية حتى يأتي إبداع ميسي أو رفاقه، لكن كيكي يرفض الفوز بأي طريقة، بل إنه يُفضل اللعب بطريقة واحدة، على نفس خطى كرويف وجوارديولا.

رقصة "كيكي" الشهيرة التي اجتاحت العالم منذ أشهر أدخلت السعادة والبهجة على قلوب أغلب شعوب العالم، لكن رقصة كيكي المنتظرة في برشلونة ستعيد الحياة إلى كامب نو الذي غابت عنه في السنوات الأخيرة روح كرويف وإبداع جوارديولا.

وتستعرض "العين الرياضية" عبر الفيديو التالي أبرز ما ينتظره برشلونة تحت قيادة مدربه الإسباني الجديد كيكي سيتين..