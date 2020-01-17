فيديو معلوماتى.. رجيم 80/20 هيساعدك تاكل اللى نفسك فيه بالعقل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما هذه المرة الأولى التى تسمع فيها عن رجيم 80/20، وهو أحد الأنظمة الغذائية التى تعتمد على تناول الطعام بنسب صحية مع عدم الشعور بالحرمان أو القيود من خلال تناول أى طعام، وذلك وفقاً لموقع " womensday"، فى هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على رجيم 80/20 وفوائده لصحتك.. ما هو رجيم 80/20 ؟ ما هو رجيم 80/20 ؟ -نظام غذائى يعتمد على نسب صحية. - الطعام الصحى بنسبة 80 %، أما الـ 20% الأخرى فهى أى طعام ترغب به. أو يمكن تناول طعام صحى خلال الأسبوع وعطلة نهاية الأسبوع "فرى" . هل توجد خطة لرجيم 80/20 هل توجد خطة لرجيم 80/20 لا توجد قواعد أو خطة لما تأكله خلال الجزء "الصحي". - تناول كل العناصر الغذائية. - الدهون محدودة وصحية مثل: المكسرات والبذور والزيوت الصحية. - الحبوب عبارة عن حبوب كاملة مثل الكينوا . Advertisements فوائد رجيم 80/20 فوائد رجيم 80/20 يسمح لك بتناول كل ما ترغب به دون قيود أو حرمان. وتناول الطعام الصحى له فوائد عديدة: - خفض الكوليسترول فى الدم. -فقدان الوزن. - تحسين المزاج. - زيادة مستويات الطاقة. - تقوية العظام. سلبيات رجيم 80/20 سلبيات رجيم 80/20 تصنيف الأكل إلى جيد وسيئ يجعلك تشعر بالذنب تجاه الطعام.

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