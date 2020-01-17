تسجيل ثاني وفاة بمرض الالتهاب الرئوي "الغامض" في الصين

تم الإبلاغ عن 41 حالة التهاب رئوي في ووهان الصينية

توفي شخص ثاني، الخميس، بسبب الالتهاب الرئوي في مدينة ووهان بوسط الصين، بعد تفشي فيروس لم يكن معروفا من قبل.



وقالت لجنة الصحة ببلدية ووهان في بيان على موقعها على الإنترنت إن المتوفى يبلغ من العمر 69 عاما، وكان نُقل إلى المستشفى مصابا بقصور في وظائف الكلى وأضرار بالغة بأعضاء متعددة بالجسم.

وفي الإجمال، تم الإبلاغ عن 41 حالة التهاب رئوي في ووهان، وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الفحوص المعملية أظهرت أنها يمكن أن تكون بسبب نوع جديد من الفيروسات التاجية، وهي عائلة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تسبب عدوى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة والتهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) المسبب للوفاة.

وأكدت اليابان الخميس أن رجلا في الثلاثينات من عمره أصيب بالفيروس كما تم فرض الحجر الصحي على امرأة صينية في تايلاند مصابة بنوع غامض من الفيروسات التاجية.

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وحذرت منظمة الصحة العالمية من احتمال انتشار المرض على نطاق أوسع.

وقالت السلطات الصحية الصينية، الخميس إن نحو 763 شخصا وُضعوا تحت الملاحظة في ووهان بعدما كانوا على اتصال وثيق بمرضى معروفين. ومن بين هؤلاء، ما زال 119 تحت الملاحظة.

وكان رجل يبلغ من العمر 61 عاما توفي في وقت سابق في المدينة بسبب الالتهاب الرئوي بعد أن أثبتت الاختبارات إصابته بالفيروس.

ويأتي تفشي المرض قبل عطلة السنة القمرية الجديدة في أواخر يناير كانون الثاني حيث يسافر الكثيرون من سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة إلى مدنهم الأصلية بالصين أو إلى الخارج.

ولا تزال ذكريات تفشي مرض التهاب الجهاز التنفسي الحاد (سارس) في آسيا عامي 2002 و2003 ماثلة في الأذهان عندما ظهر في الصين وأودى بحياة نحو 800 شخص في أنحاء العالم.