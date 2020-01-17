شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما هى متلازمة التعب المزمن عند النساء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تشعر بالتعب المستمر مع مجموعة من الأعراض الأخرى مثل: ألم العضلات والصداع، فقد لا تأخذ الموضوع على محمل الجد، وتعتقد أنه مجرد "إرهاق عادى" لكن استمرار الأعراض لفترة طويلة قد يشير إلى إصابتك بمتلازمة التعب المزمن التى تصيب النساء أكثر من الرجال، فالنساء أكثر عرضة لها مرتين إلى أربع مرات مقارنة بالرجال، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على متلازمة التعب المزمن عند النساء، وفقاً لموقع womenshealth.



التعب المزمن

س : ما هى متلازمة التعب المزمن ؟

ج: تعرف أيضاً باسم التهاب الدماغ النخاعي وهى مرض مزمن يصيب حوالي مليون أمريكي.

تصيبك هذه المتلازمة بمجموعة من الأعراض التي تجعل من الصعب القيام بالمهام اليومية التي يقوم بها معظمنا دون التفكير- مثل ارتداء الملابس أو الاستحمام.

قد يتم تشخيص متلازمة التعب المزمن بعد 6 أشهر أو أكثر من التعب الشديد الذي لا يتحسن من خلال الراحة في الفراش والتي قد تزداد سوءًا بعد الأنشطة التي تستخدم الطاقة البدنية أو العقلية.

تؤثر الأعراض على أجزاء مختلفة من الجسم ويمكن أن تشمل قلة النوم والضعف والعضلات وآلام المفاصل ومشاكل في التركيز أو الذاكرة والصداع.



متلازمة التعب المزمن

س: ما هي أعراض متلازمة التعب المزمن عند النساء؟

ج: يمكن أن تأتي أعراض متلازمة التعب المزمن وتذهب أو قد يصاب الشخص بهذه الأعراض دائمًا، في البداية، قد يشعر المريض بأنه مصاباً بالإنفلونزا، وتشمل الأعراض الرئيسية ما يلي:

-الشعور بالإرهاق الشديد لأكثر من 24 ساعة بعد التمارين الرياضية.

-عدم الشعور بالراحة بعد النوم، أو صعوبة في النوم.

-تواجه صعوبة في التركيز أو مشاكل مع الانتباه والذاكرة.

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-الشعور بالدوار أو الإغماء عند الجلوس أو الوقوف (بسبب انخفاض ضغط الدم).

-آلام العضلات.

-ألم في المفاصل دون تورم أو احمرار.

-الصداع.

-الغدد الليمفاوية في الرقبة أو تحت الذراع.

-التهاب الحلق.

أعراض أقل شيوعاً لمتلازمة التعب المزمن:

مشاكل بصرية (عدم وضوح ، حساسية للضوء ، ألم في العين).الأعراض النفسية (التهيج ، تقلب المزاج ، نوبات الهلع ، القلق).قشعريرة وتعرق ليلي. انخفاض درجة حرارة الجسم.القولون العصبي.الحساسية للأطعمة والروائح والمواد الكيميائية والأدوية والصوت.تنميل أو وخز في الوجه أو اليدين أو القدمين.

س : ما علاج متلازمة التعب المزمن عند النساء؟

في الوقت الحالي، لا يوجد علاجات لمتلازمة التعب المزمن، ولكن، هناك أدوية تساعد فى تخفيف الأعراض.