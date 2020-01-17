شكرا لقرائتكم خبر عن بخلاف الحديد.. عناصر أخرى يحتاج إليها جسمك لعلاج الأنيميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النقص الشديد في كرات الدم الحمراء، يعكس الإصابة بفقر الدم أي الأنيميا، وهذا الأمر يتسبب في تعرض الشخص للعديد من المشاكل في حالة عدم الاهتمام بنوعية الطعام أو العلاج المتناول ، وكشفت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن نقص نسبة الحديد ليس السبب الوحيد في الإصابة بالأنيميا، بل هناك العديد من الأمور الأخري التي يتعرض الشخص للإصابة بها أو نقص نسبتها، وهذا العنصر الناقص هو السبب غير الحديد في الإصابة، وهذا ما أكدته التقرير المنشور عبر موقع "health".

وقدم التقرير بعض العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، والتي تكون أحد الأسباب المؤدية للإصابة بالأنيميا غير عنصر الحديد ، ومنها:

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- يتعرض بعض الأشخاص لنقص في نسبة فيتامين ب12، وهو أحد أسباب الإصابة بالأنيميا ، لأن نقصه يسبب زيادة عدد كرات الدم الحمراء تنشيط خلايا الجسم، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير في الشفاء من نقص الأنيميا، ولذا عليك تناول الألبان والأجبان، واللحوم الحمراء والأسماك، والبيض، وأيضا عليك تناول الحبوب الغنية بهذا العنصر.

- أشارت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، إلى أن تناولك لحمض الفوليك يساهم بشكل كبير في تقوية وزيادة عدد كرات الدم الحمراء والوقاية من الأنيميا، ولذا عليك الإكثار من تناول هذا العنصر الهامة والذي يحتاجه الجسم بشكل كبير، ولذا عليك الإكثار من تناول السبانخ والبقوليات، والفول، والبرتقال.

-وأخيرا أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول فيتامين سي يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، وزيادة نسبة مضادات الأكسدة، ومكافحة الأمراض، وتقوية الدم، ولذا عليك الاهتمام بهذا الأمر وزيادة عدد خلايا الدم الحمراء والحد من الإصابة بالأنيميا.