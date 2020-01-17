شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أنواع الغرز الجراحية واستخداماتها المختلفة حسب نوع الجرح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الغرز هي خيوط جراحية معقمة تُستخدم لإصلاح الجروح كما أنها تستخدم لإغلاق الشقوق من الجراحة، و يتم إغلاق بعض الجروح الناتجة عن الصدمة أو من الجراحة بمشابك معدنية بدلاً من الخيوط الجراحية، يمكن استخدام الغرز لإغلاق الجروح السطحية أو الجروح العميقة، لإغلاق جرح عميق.

ووفقا لموقع webmed هناك نوعان من الغرز التي تستخدم لإصلاح الجرح، الغرز غير القابلة للامتصاص مثالية للجروح الجلدية لأنها أكثر عرضة لنتيجة جذابة من الناحية التجميلية.

عند استخدام هذه الغرز في الجروح الجلدية ، تتم إزالتها بمجرد التئام الجرح، في معظم مناطق الجلد ، يستغرق جسر من النسيج المتصل حوالي سبعة أيام لتشكل بين حافتي الجرح. بعد ذلك ، يمكن إزالة الغرز بأمان ، ويمكن أن يستمر الجرح في التئام دون غرز في مكانها. إذا تركت الغرز في الجلد لفترة أطول مما هو مطلوب ، فمن المرجح أن تترك ندبة دائمة.

الغرز غير الممتصة مثالية أيضًا للجروح الداخلية التي تحتاج للشفاء لفترة طويلة، اعتمادًا على الغرز المصطنعة ، تكون الغرز غير القابلة للامتصاص إما دائمة أو تتدهور ببطء شديد. يحتفظون بقوتهم لمدة 300 يوم أو أكثر، إنها مصنوعة من ألياف طبيعية أو من خيوط تركيبية ، مثل النايلون والبولي بروبيلين والبولي إيثيلين أو البوليستر.

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في نهاية العملية الجراحية ، تُستخدم هذه الخيوط الطويلة الأمد لتجميع الأنسجة الداخلية الليفية لأن هذه الأنسجة لا تحتوي على الكثير من تدفق الدم وتتطلب وقتًا طويلاً للشفاء بالكامل، عند استخدام الغرز غير القابلة للامتصاص في الأنسجة العميقة ، يتم تركها في مكانها بشكل دائم.

يمكن إصلاح الطبقات التي تلتئم بسرعة من خلال خيوط قابلة للامتصاص، هذه الخيوط مصنوعة من مواد يمكن أن تذوب تدريجياً داخل الجسم ، مثل الألياف التي تبطن الأمعاء الحيوانية، هذه الخيوط قوية بشكل استثنائي في الأيام القليلة الأولى من الشفاء ، لأنها مصنوعة من ألياف متعددة ، مما يجعلها أقل عرضة للقطع.

الغرز القابلة للامتصاص مثالية لإصلاح العضلات ، لأن العضلات تتطلب خيوطًا قوية عندما تلتئم أولاً لكنها تلتئم بسرعة، لا تتم إزالة الغرز الماصة، يمتصهم الجسم عادة خلال حوالي 60 يومًا.