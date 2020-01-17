شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد القلقاس أهمها الحماية من مرض السكر والقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القلقاس هو جذر يُزرع في الأصل في آسيا ولكنه يوجد الآن في جميع أنحاء العالم، وله بشرة بنية خارجية ولحم أبيض مع بقع أرجوانية، وعند طهيه له طعم حلو خفيف وملمس مماثل للبطاطس، ويعتبر مصدرًا رائعًا للألياف والمواد المغذية الأخرى ويوفر مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية.

فيما يلي أهم الفوائد الصحية للقلقاس، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، وتشمل:

1. غني بالألياف والمواد الغذائية الهامة الأخرى

يحتوي كوب واحد (132 جرام) من القلقاس المطبوخ على 187 سعر حراري - معظمها من الكربوهيدرات - وأقل من جرام واحد من البروتين والدهون.

يحتوي أيضًا على ما يلي:

الألياف: 6.7 جرام

المنجنيز: 30 ٪ من القيمة اليومية

فيتامين B6: 22٪

22٪ فيتامين ه: 19 ٪

البوتاسيوم: 18 ٪

النحاس: 13 ٪

فيتامين C: 11 ٪

٪ الفوسفور: 10 ٪

المغنيسيوم: 10 ٪

وبالتالي ، يحتوي جذر القلقاس على كميات جيدة من العناصر الغذائية المختلفة التي لا يحصل الناس عليها في كثير من الأحيان ، مثل الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات C و E .

2. قد يساعد القلقاس في السيطرة على نسبة السكر في الدم

على الرغم من أن جذر القلقاس عبارة عن خضروات نشوية ، إلا أنه يحتوي على نوعين من الكربوهيدرات المفيدة لإدارة السكر في الدم: الألياف والنشا المقاوم.

الألياف هي كربوهيدرات لا يمكن للبشر هضمها، ونظرًا لعدم امتصاصه ، فإنه ليس له أي تأثير على مستويات السكر في الدم.

كما أنه يساعد على إبطاء عملية هضم وامتصاص الكربوهيدرات الأخرى ، مما يمنع حدوث طفرات كبيرة في نسبة السكر في الدم بعد الوجبات.

Advertisements

ووجدت الدراسات أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف - التي تحتوي على ما يصل إلى 42 جرامًا يوميًا - يمكن أن تقلل من مستويات السكر في الدم بحوالي 10 مجم / ديسيلتر في الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

يحتوي القلقاس أيضًا على نوع خاص من النشا ، المعروف باسم النشا المقاوم، لا يمكن للبشر هضمه، وبالتالي لا يرفع مستويات السكر في الدم.

وما يقرب من 12 ٪ من النشا في جذر القلقاس المطبوخ هو النشا المقاوم ، مما يجعلها واحدة من أفضل مصادر هذا المغذيات.

3. قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

قد تساعد الألياف والنشا المقاوم في جذر القلقاس في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

لقد وجدت الأبحاث الكبيرة أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الألياف يميلون إلى انخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب.

ووجدت إحدى الدراسات أنه مقابل كل 10 جرامات إضافية من الألياف المستهلكة يوميًا ، انخفض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 17٪ .

ويُعتقد أن هذا يرجع جزئيًا إلى تأثيرات خفض الكوليسترول بالألياف.

4. القلقاس له خصائص مضادة للسرطان

يحتوي جذر القلقاس على مركبات نباتية تسمى البوليفينول التي لها فوائد صحية مختلفة ، بما في ذلك القدرة على تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

البوليفينول الرئيسي الموجود في جذر القلقاس هو كيرسيتين ، والذي يوجد أيضًا بكميات كبيرة في البصل والتفاح والشاي.