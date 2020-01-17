خسارة الوزن الزائد في ايام قليلة برجيم الثلاثة الوان

يمكن خسارة الوزن خلال مدة قصيرة من خلال المواظبة على تناول الطعام الصحي الخالي من المواد الدسمة والضارة وعلى اتباع العادات الصحية الجيدة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. كذلك يمكن تسريع عملية حرق الدهون ونحت الجسم من خلال تطبيق بعض الحميات لمدة محدودة ومنها حمية الثلاثة ألوان التي لا تساعد على خسارة الوزن فقط، بل على حماية الجسم من الامراض ايضاً.

فوائد رجيم الثلاثة الوان

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يسمح هذا الرجيم الذي يساعد على خسارة الوزن بسرعة وفي ايام قليلة بتناول مختلف انواع الاطعمة الصحية. وهو سهل التطبيق ولا ينطوي على الكثير من المخاطر ولا يسبب الشعور بالحرمان.

• يقوم هذا الرجيم على التركيز على تناول الخضار والفواكه بالألوان الثلاثة الاحمر والاخضر والاصفر.

• يساهم هذا الرجيم في تأمين الحماية من الكثير من الامراض مثل بعض انواع السرطان ومشاكل القلب والاوعية الدموية وذلك بفضل احتوائه على نسبة مرتفعة من مضادات الاكسدة الفعالة التي تساعد على تخليص الجسم من السموم والبقايا الضارة. كما انه غني بالفيتامينات والمعادن الطبيعية التي يمكن الجسم امتصاصها بسهولة.

• من اجل اتباعه بالطريقة الصحيحة يجب تناول 3 وجبات من كل لون يومياً.

• منعاً لحصول اي نقص في المغذيات يجب اضافة اطعمة تحتوي على البروتين اضافة الى الحبوب الكاملة.

• لا يفرض هذا الرجيم اتباع قواعد قاسية او صارمة حيث يمكن تناول الكثير من انواع الطعام مع الالتزام بقاعدة الالوان الثلاثة. ويجب ان يبلغ عدد الوجبات الصغيرة تسعة يومياً والا تحتوي على اي مواد دسمة او مصنعة او غنية بالسكر.

قواعد رجيم الثلاثة الوان

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يقوم هذا الرجيم على اختيار اطعمة باللون الاحمر والاخضر والاصفر على ان يتم توزيع كل لون على وجبات صغيرة يومياً واتباع بعض القواعد الاساسية.



1 احترام قاعدة الالوان الثلاثة

الاحمر. يشمل الطماطم والفليفلة الحمراء والبصل الاحمر والعنب الاحمر والخوخ والجريب فروت الوردي.

الاصفر. يمكن في هذه الحالة تناول الفليفلة الصفراء، القرع، اليقطين، الجزر، البرتقال، الدراق، المشمش، الشمام.

الاخضر. يشمل هذا اللون الكثير من الاصناف الصحية مثل السبانخ، البروكولي، الخردل، اللفت، الملفوف، الخس على انواعه، الخيار، الزعتر، الهندباء، الفول الاخضر، الفليفلة الخضراء.

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2 يمكن تناول هذه الاصناف طازجة او مطهوة بطريقة صحية. ويمكن اضافة بعض المنكهات اليها مثل الثوم والبصل والبصل الاخضر والثوم الاخضر.

3 الى جانب الوجبات التسعة الصغيرة يمكن تناول وجبتين من البروتين تحتوي على الاسماك واللحوم والدجاج على الا يتخطى هذا مرتين كل يومين.

4 كذلك من الضروري اضافة حصتين من منتجات الالبان يومياً ومنها الحليب منزوع الدسم واللبن الزبادي والجبنة التي تحتوي على عدد قليل من الدهون. ويمكن الاشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز استبدال هذه المنتجات بمصدر اخر للكالسيوم مثل التوفو والسردين والسلمون.

5 اثناء اتباع هذا الرجيم الذي يساعد على نسف الدهون بشكل فعال يجب تناول الاطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة يومياً وهي تشمل القمح الكامل والمعكرونة الكاملة والارز الكامل وحبوب الفطور الكاملة.

6 في المقابل يجب الحد من تناول السكر والمشروبات الغازية والمأكولات الغنية بالدهون.

7 يساعد هذا الرجيم على خسارة الوزن وفقدان عدد كبير من الكيلوغرامات في ايام قليلة. ولهذا من المفيد اضافته الى النظام الغذائي الخاص بالعائلة. وبعد انتهاء مدته من الضروري استعادة نمط الحياة الصحي منعاً لزيادة الوزن مجدداً.





