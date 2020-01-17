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الشعب الكندي يرفض تحمل كلفة الحماية الأمنية لهاري وميجان

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الشعب الكندي يرفض تحمل كلفة الحماية الأمنية لهاري وميجان

الجمعة 17 يناير 2020

أظهر استطلاع للرأي أن الكنديين يستلطفون الأمير هاري لكنهم يؤكدون في غالبيتهم العظمى أنهم لا يريدون تحمل كلفة ضمان أمنه خلال إقامته وعائلته في كندا.

 

ورأى 73% من الكنديين الذين استطلع آراءهم "معهد أنجوس ريد" أن على دوق ودوقة ساسيكس أن يغطيا "بنفسيهما" التكاليف المرتبطة بإقامتهما في كندا ولا سيما الأمنية منها.

 

فيما قال 19% إنهم يقبلون بدفع جزء من هذه التكاليف، و3% فقط إجمالي هذه التكاليف في الاستطلاع الذي أجري الإثنين والثلاثاء عبر الإنترنت وشمل 1154 شخصاً. 

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وقدرت وسائل إعلام كندية كلفة حماية الأمير هاري وميجان ماركل بحوالي 1.7 مليون دولار كندي (1.3 مليون دولار أمريكي) في السنة.

 

لكن الحكومة الكندية لم تقرر بعد ما إذا كانت ستتكفل بذلك على ما قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من دون أن يستبعد أي احتمال.

 

وأظهر الاستطلاع أن الأمير هاري هو الأكثر شعبية من بين أفراد العائلة الملكية في صفوف الكنديين مع تأكيد 69% من المستطلعة آراؤهم أنهم يستلطفونه.

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