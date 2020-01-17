شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب غازات البطن.. منها تناول الأطعمة الغنية بالألياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازات البطن من الأشياء الطبيعية، ولكن عند الإصابة بها بكثرة، فإنها قد تكون علامة على أن الجسم يتفاعل بقوة مع بعض الأطعمة، يمكن أن يشير هذا إلى عدم تحمل الطعام أو الحساسية أو أن الشخص يعاني من اضطراب في الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي، وفى هذا التقرير نتعرف على اسباب غازات البطن، وفقاً لموقع Medical news today.

عادة تصبح غازات البطن طبيعية إذا كانت من 5 – 15 مرة فى اليوم، حيث يمكن للتغيرات الغذائية، وتغيير أنماط الأكل، وتحديد سبب الحساسية أن تساعد جميعها في منع انتفاخ البطن المفرط.



غازات البطن

اسباب غازات البطنعملية الهضم الطبيعية

تناول الطعام أو الشرب يكفي لإحداث غازات البطن، فعندما يأكل الشخص أو يشرب، يميل إلى ابتلاع قليل من الهواء، قد يطلق الجسم هذا الهواء باعتباره تجشؤًا، أو قد يشق الهواء طريقه إلى الأمعاء.

وغازات البطن أيضا مؤشر على النشاط الطبيعي في الجهاز الهضمي، حيث تخلق البكتيريا التي تعيش في الأمعاء غازات مختلفة أثناء تحطيم الأطعمة، ويطلق الجسم هذه الغازات.

التغييرات الغذائية

قد يلاحظ الناس أنهم أكثر عرضة لغازات البطن بعد إجراء تغييرات على نظامهم الغذائي.

في هذه الحالات ، فإن أي اضطرابات في الجهاز الهضمي - والتي يمكن أن تشمل أيضًا الغثيان واضطرابات في المعدة والإمساك أو الإسهال - يجب أن تستقر بينما يتكيف الجسم مع النظام الغذائي الجديد، إذا لم يستقر هذا ، فقد يشير ذلك إلى أن نمط الأكل الجديد يؤدي إلى الحساسية.



اسباب غازات البطن

تناول بعض الأطعمة

تتسبب بعض الأطعمة في زيادة تراكم الغازات الهضمية عن غيرها، تشمل الأطعمة التي تسبب الغازات الكربوهيدرات والنشويات والأطعمة الغنية بالألياف.

في المقابل ، لا تسبب البروتينات والدهون عادةً غازات ، على الرغم من أن البروتينات المحددة يمكن أن تكثف الرائحة التي تسببها.

أطعمة قد تؤدي إلى غازات البطن الزائدة

الأطعمة الغنية بالألياف

الألياف هي الجزء الصعب من الكربوهيدرات التي يواجه الجسم مشكلة في تحطيمها، حيث تقوم البكتيريا الموجودة في القولون بتحطيم الألياف في عملية تخمير تنتج الغازات فى البطن.

ويشمل ذلك الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، والتي تحدث فقط في الأطعمة النباتية، مثل الفواكه والخضروات.

الأطعمة الغنية بالألياف مفيدة للقناة الهضمية، لكن تناول الكثير منها قد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.

الأطعمة الغنية بالألياف تشمل:

-الفول والبقوليات.

-الخضروات.

- الحبوب.

- الأطعمة التي تحتوي على السكر المعقد تسبب غازات البطن، مثل: الفاصوليا، الكرنب، نبات الهليون، البروكلي، الحبوب والأطعمة النشوية.

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معظم الأطعمة النشوية تنتج الغازات عندما يكسرها الجسم في الأمعاء الغليظة، وتشمل الأطعمة النشوية التي يمكن أن تسبب الغازات ما يلي:

-القمح.

-حبوب الذرة.

-البطاطا.

-الأطعمة عالية الكبريت

الكبريت ضروري لصحة الجسم، لكن تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكبريت قد يتسبب في غازات زائدة، تشمل الأطعمة التي تحتوي على الكبريت، البصل والثوم والخضروات الصليبية، مثل القرنبيط.

الإمساك

الإمساك قد يتسبب أيضًا في انتفاخ البطن بشكل متكرر، عندما تتخمر السموم في القولون، وتطلق غازات إضافية، إذا كان الشخص مصابًا بالإمساك، فقد تستمر السموم لفترة أطول من المعتاد، مما يتسبب في تراكم الغاز الزائد.

عدم تحمل اللاكتوز

يمكن لأي شخص يعاني من عدم تحمل اللاكتوز أن ينتج غازًا كريه الرائحة عندما يستهلك منتجات الألبان.

يلاحظ الشخص المصاب بعدم تحمل اللاكتوز أنه ينتج المزيد من الغازات عندما يأكل أو يشرب منتجات الألبان ، مثل الجبن أو الزبدة أو اللبن.

يحدث هذا عندما لا يستطيع الجسم تحطيم اللاكتوز، وهو بروتين موجود في الحليب.



اسباب غازات البطن

اسباب غازات البطن الأخرى

العديد من الاضطرابات الهضمية الأخرى تسبب غازات البطن:

- القولون العصبى.

-مرض الجزر المعدي المريئي (GERD).

-مرض كرون.

-مرض التهاب الأمعاء.

-التهاب القولون التقرحي.

-القرحة الهضمية.

-التهاب البنكرياس المناعي الذاتي.