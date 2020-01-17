شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة أخذ عينه من أورام الثدى بالموجات فوق الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الموجات فوق الصوتية أحد الطرق التشخيصية للكشف عن عدد من المشاكل الصحية والأمراض فهى بدلاً من الإشعاع لإنشاء لقطات أو نقل صور الهياكل داخل الجسم، تعمل تقنية التصوير بطريقة مماثلة للرادار والسونار، تم تطوير الموجات فوق الصوتية في الحرب العالمية الثانية لاكتشاف الطائرات والصواريخ والغواصات التي كانت غير مرئية.

يقوم الطبيب أو فني الموجات فوق الصوتية أولاً بتغليف مساحة صغيرة من بشرتك بمواد تشحيم لتقليل الاحتكاك، ثم يضع محوِّل بالموجات فوق الصوتية ، يشبه الميكروفون ، على جلدك وقد يفركه جيئة وذهابا للحصول على العرض الصحيح، يرسل محول الطاقة موجات صوتية إلى جسمك ويلتقط أصداء موجات الصوت أثناء ارتدائها للأعضاء والأنسجة الداخلية يحول الكمبيوتر هذه الأصداء إلى صورة يتم عرضها على الشاشة.



الكشف عن سرطان الثدى

وفقا لتقرير لـ Harvard healthيمكن أن تشير الموجات فوق الصوتية للثدي إلى ما إذا كان ورم الثدي ناتجًا عن كيس مملوء بالسوائل أو كتلة صلبة ، مثل السرطان.

كيف يتم الاستعداد للاختبار؟

لا يحتاج فحص الموجات فوق الصوتية لإعداد ضروري

ماذا يحدث عند إجراء الاختبار؟

بينما ترقد على ظهرك على طاولة ، يقوم فني أو طبيب بوضع بعض الهلام الصافي على جلدك لمساعدة مستشعر الموجات فوق الصوتية في الانزلاق بسهولة، هو أو هي يضع جهاز استشعار ضد بشرتك، تظهر صورة لصدرك على شاشة فيديو، يقوم الفني أو الطبيب بنقل المستشعر ذهابًا وإيابًا فوق منطقة الثدي التي تحتاج إلى الفحص، هذا يتيح للطبيب رؤية الأنسجة من الداخل من وجهات نظر مختلفة.

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في بعض الأحيان ، تجعل نتائج الموجات فوق الصوتية تصريف كيس أو خزعة من سرطان الثدي فكرة حكيمة، في هذه الحالة ، إذا طلب طبيبك أخذ عينه أثناء الموجات فوق الصوتية ، سيتم تنظيف بشرتك بالكحول أو معقم آخر، قد يقوم الطبيب الذي يقوم بإجراء العملية بحقن مخدر موضعي لكن حتى بدون هذا الدواء المخدر ، يجب أن تشعر بألم قليل.



بعد ذلك ، يدرج الطبيب إبرة رقيقة في الكتلة، ويتم توصيل الإبرة بحقنة، وهي أداة شفط "تستنشق" أو تسحب السائل و أو الخلايا عبر الإبرة، تم امتصاص العينة مرة أخرى في الحقنة، للحصول على عينة جيدة ، قد يحتاج الطبيب إلى تحريك الإبرة داخل وخارج الورم عدة مرات.

ما هي المخاطر من الاختبار؟

لا توجد مخاطر من الموجات فوق الصوتية، إذا تبع الموجات فوق الصوتية لديك أخذ عينه ، فقد يكون لديك كمية صغيرة من الكدمات حيث تم إدخال الإبرة قد يكون هناك بعض وجع بعد ذلك.