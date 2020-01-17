شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح لخفض الكولسترول بطرق طبيعية وآمنة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ينصح خبراء الصحة بتفادي ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، حيث أكدوا أن الحد الأقصى الآمن من الكولسترول بين 200 و239 ملغ لكل ديسلتر من الدم، وبداية من 240 مللغ/د يعتبر الكولسترول مرتفعاً.

وتساعد تغييرات نمط الحياة على إبقاء المعدل تحت السيطرة، ويمكن الاستعانة بها في بعض الحالات مع جرعة قليلة من دواء حفض الكولسترول أو من دون أدوية، شرط أن يكون ذلك تحت إشراف طبي، لكن قبل البدء في إجراءات خفض الكولسترول ينبغي أن تعرف أن هناك عوامل تزيد خطر ارتفاعه، إلى جانب أنها تتفاعل مع الكولسترول المرتفع لتزيد المخاطر على القلب، أهمها: التدخين، والسكري، وزيادة الوزن، وعدم النشاط والحركة.

ولخفض الكولسترول بطرق طبيعية عليك بهذه النصائح المهمة:

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* احرص على المشي يومياً 10 آلاف خطوة على الأقل، أو حوالي 45 دقيقة في اليوم، وممارسة التمارين الرياضية والنشاط البدني 3 مرات في الأسبوع.

* احرص على زيادة حصة الخضروات والبقول والفواكه والمكسرات في طعامك على حساب الأطعمة الحيوانية.

* تناول عشاءك قبل موعد النوم بـ 4 ساعات على الأقل.

* احرص على تناول الأطعمة العضوية التي لم تتعرّض للرش بالمبيدات.

* اتبع حمية غذائية تقلل أكل الدهون والكربوهيدرات لخفض الوزن.

* تناول الأعشاب والتوابل التي تساعد على خفض الكولسترول، مثل: الهيل (الحبّهان)، والحلبة، والقرفة.

* ابتعد عن أكل اللحوم الحمراء، والدهون الحيوانية مثل التي توجد في جلد الدجاج وأفخاذها، وكذلك كل أنواع اللحوم المصنّعة.