شكرا لقرائتكم خبر عن ضمادة مبتكرة لإصلاح كسور العظام خلال 3 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تمكن الباحثون في جامعة ديوك الأمريكية، من تصميم ضمادة جديدة لكسور العظام تحمل جزيئاً يساعد على تسريع عملية الشفاء الطبيعية وتحسينها.

Advertisements

وأبلغ الباحثون عن تفاصيل هذه الضمادة، في دراسة نُشرت في العدد الأخير من دورية المواد المتطورة، والتي عثروا على بذور فكرتها في 2014 ليقوموا بتنمية هذه البذور وبلورتها في فكرة صالحة للتطبيق بعد 5 سنوات.

وأُجريت اختبارات عملية لعلاج كسور الساق في فئران التجارب باستخدام ضمادات تقليدية والضمادة المطورة، فأظهرت الضمادة المطورة نتائج إيجابية بعد ثلاثة أسابيع، حيث شفيت الكسور مع تكوين عظام أفضل.

وتتطلع فارغيز وزميلتها يوز تسنغ إلى الانتقال إلى مرحلة التجارب السريرية على البشر، وذلك بعد أن قامتا بتسجيل هذا الإنجاز كبراءة اختراع.