وفاة أشهر طبيب في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في اليمن

عدن - لايف ستايل
توفي أشهر طبيب في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في اليمن والمنطقة، الخميس، في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، متأثراً بإصابته بجلطة دماغية قبل عدة أسابيع، ويُعد الطبيب اليمني، الدكتور أمين الكمالي، من أكبر استشاريي جراحة المخ والاعصاب والعمود والفقري، ومرجعية طبية لكثير من الجراحين في الشرق الاوسط أهمها مصر والأردن، ومن كبار أساتذة المخ والاعصاب.
وكان الكمالي أدخل أحد المستشفيات اليمنية بعد إصابته بجلطة دماغية، قل أن يتم نقله إلى جمهورية مصر لمواصلة العلاج,
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