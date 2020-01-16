تقنية الميزوثيرابي للتخلص من التجاعيد والهالات السوداء

ظهور التجاعيد عند المرأة، ومشاكل البشرة وظهور الهالات السوداء بكثرة تحت العين من أكثر المسائل التي تُعيرها اهتمامًا، وهي أسباب تدفعها للعناية ببشرتها مهما كانت الطريقة، ومهما بلغت تكلفتها.

ومن أحدث التقنيات الجديدة التي ظهرت في عالم التجميل وعلاج البشرة من حيث شدّ الوجه والتخلُّص من التجاعيد وإزالة الدهون الزائدة في الوجه، هي تقنية الميزوثيرابي بحسب خبيرة التجميل جينيفر عسكر.

إنّ ما يُميّز تقنية الميزوثيرابي، بحسب عسكر، أنها علاج غير جراحي يعتمد على تقنية الحقن تحت الجلد بسائل يحتوي على مكونات فعّالة من الفيتامينات والأحماض، تساعد في الحصول على نتائج فورية، وتدوم لفترات طويلة.

وبالتفصيل أكثر، تهدف تقنية الميزوثيرابي إلى إعادة الحيوية والشباب إلى الجلد وإكسابه المظهر الناعم عبر حُقن تحتوي على سوائل مكوّنة من العديد من الفيتامينات المختلفة ومستخلصات النباتات الطبيعية والمستحضرات الصيدلانية والأنزيمات والهرمونات وحمض الهيالورونيك ومضادات الأكسدة وغيرها، إذْ تعمل تلك المواد على تغذية وتحفيز الإفراز الطبيعي للكولاجين والإيلاستين المسؤولينِ عن الحفاظ على سلاسة البشرة ومرونتها، وإعادة نعومتها ونضارتها.

فوائد تقنية الميزوثيرابي

جملة من الفوائد تُحققها تقنية الميزوثيرابي، هي بحسب عسكر، ترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها نتيجة تغذية الوجه بالفيتامينات، إلى جانب إزالة دهون البشرة الموجودة تحت طبقات الجلد، من خلال تحفيز المواد الكيميائية لعمليات إذابة الدهون الطبيعية.

كما يمكن اختيار تلك العملية كبديل عن عمليات التجميل الجراحية، نظرًا لسرعة الحصول على النتائج بعد الجلسة الأولى مباشرة.

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ما هي خطوات الميزوثيرابي؟

تبدأ خطوات تنفيذ التقنية بتخدير الأماكن التي ستتعرّض للحقن أولاً، ثم البدء باستخدام الحقن لحقن المكونات المخصصة إلى المنطقة المحددة من البشرة، من خلال أجهزة حديثة تُدعى "بال ميزو" أو "ميزو جَن"، تساعد هذه الأجهزة على إيصال كميات متساوية من محلول الحقن إلى الجلد، بالإضافة لقدرتها على زيادة سرعة الحقن وتقصير وقت العملية، ما يساهم في تخفيف الألم الذي يصل إلى عمق من ١ إلى ٤ ميلليمتر.

وبالنسبة للمرأة الحامل، تستطيع إجراء تلك العملية، بشرط الحصول على موافقة طبيبها قبل اتخاذ القرار بتنفيذ تلك التقنية.

وانتهت عسكر إلى أن عملية الميزوثيرابي غير جراحية وتناسب جميع أنواع البشرة، وتستطيع المرأة بعد إجرائها متابعة نشاطاتها اليومية بشكل طبيعي، بمجرد انتهائها من الجلسة الأولى، بشرط الحفاظ على بشرتها واستخدام واقي الشمس كي لا تُعرِّضها للالتهابات.

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