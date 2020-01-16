تحقيقات ألمانية موسعة في واقعة إهمال طفلة في الخامسة من عمرها

برلين - لايف ستايل
فتحت النيابة العامة الألمانية تحقيقاً بعد اكتشاف طفلة في الخامسة في حالة إهمال قصوى، ذكرت الصحف أنها عاشت لسنوات من دون أن ترى نور الشمس.وقال المدعي العام في فرانكفورت: "فتحنا تحقيقاً بسبب المقالات الواردة في الصحف"، وكشفت صحيفة "مركيشيه أودرتسايتونغ" السبت الماضي أن الطفلة المقيمة في إبرزفالده شمال برلين مهملة كلياً منذ ما لا يقل عن سنتين. وهي تعيش بعزلة عن العالم الخارجي من دون أن ترى نور النهار لسنوات عدة.
وقد أدخلت الطفلة المستشفى في 20 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وهي تعاني من تأخر كبير في نموها الجسدي والذهني، على ما أوضحت الصحيفة. وقد وُضِع شقيق وشقيقة لها عُثر عليهما في الشقة نفسها في مركز رعاية أطفال. وقالت السلطات المحلية لصحيفة ألمانية إن عائلة الطفلة معروفة من جهاز الخدمات الاجتماعية منذ منتصف 2007.
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