تمتعي ببشرة نضرة ورطبة على طريقة الكوريات

جمال بشرة المرأة الكورية، حقيقة لا يختلف عليها اثنان، وهذا ما يدفع الكثيرات للتهافت على منتجات التجميل الكورية، سواء عن طريق المحلات أو المواقع الإلكترونية، ولكن ما يجهله البعض أن المرأة الكورية تعتبر الترطيب الحل الأمثل لتجنب مشاكل البشرة قبل وقوعها، وللمحافظة على نضارتها وجمالها.

لهذا ستلاحظين أن تطبيقهم للمنتجات وكيفية الترطيب مختلفة، ومن أهم الطرق التي يستخدمونها :

تطبيق الكريم على الطريقة الكورية

تعمل الكوريات على اختيار المرطبات الخفيفة وذات المواد الطبيعية، ويضعن القليل منها على البشرة ثم يستخدمن رؤوس الأصابع للتدليك بحركات دائرية، مما يعزز وينشط الدورة الدموية، ويسهل عملية امتصاص المرطب الخفيف بشكل أسرع، دون ترك أي آثار دهنية غير محببة.

كريم الأساس السائل المزود باسفنجة

كريم الأساس السائل المزود بإسفنجة صنع في كوريا أولاً، وقام خبراء التجميل الكوريون بتصنيعه من أجل تقديم مظهر طبيعي لأنه يتوزع على كامل أجزاء الوجه والرقبة، وبما أنه يحتوي على كمية كبيرة من الماء فهو لا يسبب جفاف البشرة كما هو حال كريمات الأساس الأخرى.

الطعام المناسب

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ما يدخل معدتك له الأهمية نفسها بالنسبة للعناية بالبشرة، لذا تحرص الكوريات على شرب الكثير من المياه وتناول حصص كبيرة من الفواكه بشكل يومي، فبشرتهم الخالية من العيوب تأتي تنيجة تغديتهم الطبيعية، فهم يشتهرون بحساء الجنسنج والأعشاب البحرية بالإضافة إلى الشاي الكوري التقليدي، وجميع هذه الأصناف تحوي على كمية كبيرة من الماء تساعد على ترطيب البشرة.

الإسفنجة القطنية

تستخدم الكوريات إسفنجة قطنية يرطبن بها البشرة قبل وضع كريم الأساس، فيجب وضع كريم مرطب دائمًا قبل وضع كريم الأساس لأنه هذا الأخير غير كافٍ، وسيبدو غير متناسق عند وضعه وسيسبب جفاف البشرة.

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