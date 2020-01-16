شكرا لقرائتكم خبر عن الشاي الأبيض.. كنز من الفوائد والمعادن والفيتامينات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

الشاي الأبيض يعتبر من أندر أنواع الشاي، ويتميز بفوائد صحية جمّة؛ حيث يعد كنزاً من المعادن والفيتامينات ويساعد على التمتع بالرشاقة.

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وأوضحت مجلة “بريجيت” الألمانية المعنية بالصحة والجمال أن الشاي الأبيض، الذي تعود أصوله إلى الصين، غني بفيتامين B1 المهم لصحة الأعصاب، ومركب “كاتيشين”، الذي يمتاز بتأثير مضاد للأكسدة ومضاد للبكتيريا.

كما يزخر الشاي الأبيض بالمعادن كالحديد والزنك والكالسيوم والصوديوم، والتي تدعم الأيض وتساعد على النمو وبناء الدم.

ويشتمل الشاي الأبيض أيضاً على مركبات “البوليفينولات”، التي تساعد على إنقاص الوزن، حيث إنها تساعد الخلايا الدهنية على تخزين الدهون بشكل أقل.