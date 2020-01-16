فيديوجراف.. اتحاد جدة يستنجد بهداف الترجي لتصحيح مساره بالدوري السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، مساء الأربعاء، ضم أنيس البدري، هداف نادي الترجي التونسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعقد يمتد لموسمين ونصف.

ويعول عميد الأندية السعودية على خبرات أحد أفضل لاعبي القارة السمراء للعودة إلى درب الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

نادي الاتحاد يعاني كثيرا من النتائج السلبية خلال الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 14 نقطة.

ويحتل أنيس البدري قائمة هداف الترجي التونسي في الموسم الجاري برصيد 10 أهداف في جميع المسابقات.

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وسبق للاعب الاتحاد الجديد خوض تجربة في صفوف ليل الفرنسي في الفترة من 2010 إلى 2013.

وانضم البدري لصفوف الترجي عام 2016 قادما من موسكرون البلجيكي، حيث قاد عملاق الكرة التونسية لحصد 8 ألقاب، أبرزها لقبان متتاليان لدوري أبطال أفريقيا.

ويملك أنيس البدري صاحب الـ29 عاما 25 مباراة دولية بقميص المنتخب التونسي، سجل خلالها 5 أهداف.