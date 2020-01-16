القلم أقوى من المشرط أحيانا.. جراح يرسم "ضمادات ديزني" للأطفال المرضى

لا يتطلب إسعاد الأطفال المرضى والتخفيف من آلامهم سوى القليل، ما دام الأمر صادقاً وحقيقياً ومن القلب، وهي صفات تُميز جراح الأطفال روبرت باري، الذي يصنع ضمادات طبية لمرضاة الصغار على شكل شخصياتهم الكرتونية المفضلة.

بأقلام تلوين وضمادات صغيرة مرسومة باليد على شكل شخصيات ديزني المفضلة للأطفال، كانت كل أدوات "روبرت" لإسعاد مرضاه الصغار.

وصمم باري الذي يعمل في مستشفى أكرون للأطفال الأمريكية، نحو 10 آلاف من هذه الضمادات الخاصة.





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وعادة ما يفاجئ باري، المقيم في ولاية أوهايو الأمريكية، مرضاه الصغار ممن يجري لهم عمليات جراحية، بصناعة ضمادات مرسومة باليد على هيئة الشخصية الكارتونية المفضلة لكل طفل مريض.

ويصنع باري الضمادات الفريدة من نوعها بعد كل عملية جراحية يجريها لمرضاه الصغار ويسمح لهم باختيار أماكن وضع الرسومات، وهي طريقة بسيطة يخبرهم بها أنهم ليسوا مجرد أشخاص يجري لهم جراحة، بل جزء منه.

ويُعرف الطبيب في المستشفى بصناديقه الممتلئة بالأقلام الملونة والرصاص التي تصاحبه طوال الوقت، ليستخدمها في عمل ضمادات الشخصيات الكرتونية، بحسب موقع "fox46charlotte" الأمريكي.

وقال المستشفى في أحد منشورات صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "رغم أن القلم قد لا يكون أقوى من المشرط، لكن جراح الأطفال الدكتور روبرت باري يصنع هذه الضمادات خصيصاً، للتأكد من أن الندبة ليست هي الذكرى الوحيدة الدائمة لعملية الطفل الجراحية".

