فتح باب منح الإقامة الفنية في سويسرا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المؤسسة الثقافية السويسرية بالقاهرة عن فتح برنامج التقدم للحصول على إقامة فنية لمدة 3 أشهر للمبدعين من الوطن العربي وسويسرا، لدعم التبادل والتعاون الثقافي بين سويسرا والمنطقة العربية.

وقالت المؤسسة في بيان: "تمنح برامج الإقامة للفنانين من سويسرا في إحدى دول الوطن العربي من اختيارهم أو للفنانين والفاعلين الثقافيين العرب أو القيمين على مشروعات، ومنظمي الفاعليات والوسطاء، في سويسرا، بهدف التفكير في مشروعات جديدة وفتح مجال للتعاون الثقافي بين سويسرا والوطن العربي، بالإضافة إلى إنشاء شبكة علاقات فنية".

وتعدّ برامج الإقامة الفنية فرصة للفنانين والفاعلين الثقافيين في مجالات الموسيقى والأدب والفنون البصرية والتصميم ووسائط الإعلام التفاعلية والمسرح والرقص المعاصر، فرصة للحصول على نظرة واسعة عن المشهد الثقافي في سويسرا والعالم العربي، والعمل في بيئة مختلفة لمدة 3 أشهر.

بالإضافة إلى توفير مكان للعمل والإقامة، تقدم المؤسسة السويسرية فرصة لوجود مدرب/مشرف للفنانين في المنطقتين، وتغطي المؤسسة تكاليف السفر والإقامة والتأمين والنفقات اليومية.