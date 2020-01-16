تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مهلبية بالمستكة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 4 x عدد فص مستكة

3 x معلقة كبيرة نشا

1 x لتر حليب كامل الدسم

½ x كوب سكر (او حسب الرغبة) الطريقة: فى نصف كوب من اللبن البارد نذوب النشا جيدا.

نضع باقى اللبن فى إناء على النار ونضيف لة المستكة والسكر ونقلب.

وعند الغليان نضيف نصف كوب اللبن المذوب به النشا مع الإستمرار فى التقليب حتى يغلظ القوام.

تغرف فى أطباق التقديم وتجمل بالقرفة أو جوز الهند وتوضع فى الثلاجة حتى تبرد تمام ثم تقدم..بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المهلبية بالحليب طريقة إعداد البودنج بالموز والمستكة

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