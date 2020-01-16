تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مهلبية البرتقال

المقادير 2 x معلقة كبيرة نشا

2 x كوب عصير برتقال

½ x كوب سكر (أو حسب الرغبة)

½ x كوب ماء

½ x معلقة صغيرة فانيليا الطريقة: فى وعاء على النار يضاف عصير البرتقال والسكر ويقلب جيدا حتى الغليان.

يذاب النشا فى نص كوب ماء.

يضاف النشا المذاب الى عصير البرتقال ويضاف الفانيليا مع التقليب المستمر حتى يغلظ القوام.

يصب فى أطباق التقديم ويجمل الوجة بالزبيب وجوز الهند وتوضع فى الثلاجة حتى تبرد تماما .. وتقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت البرتقال

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