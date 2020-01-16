تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير جوز الهند

المقادير 2 x مكعب ثلج

1 x ثمرة جوزهند (متقشرة و مبشورة)

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x كوب ماء (ساخن لعمل الشربات)

1 x كوب عصير (جوز هند)

1 x معلقة كبيرة سكر (لعمل الشربات)

¼ x كوب شربات (السكر) الطريقة: لعمل الشربات : يخلط السكر مع الماء الساخن مع التقليب المستمر الي ان يذوب السكر ثم يوضع جانبآ

يخلط عصير جوز الهند مع جوز الهند المبشور وشربات السكر والفانيليا والثلج جيدآ , ثم يقدم Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الزبادي بالشربات

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