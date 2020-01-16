تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الرمان

المقادير 4 x معلقة كبيرة سكر

4 x كوب رمان

1 x كوب ثلج (مجروش)

½ x لتر ماء (مثلج)

¼ x كوب عصير ليمون الطريقة: فى الخلاط نضع جميع المكونات ونخلط لمدة خمس دقائق حتى يتجانسوا تماما.

ثم يصفى ويصب فى أكواب التقديم يقدم مثلجا بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الليمون بالتوت تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل الرمان والاناناس والتوت

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