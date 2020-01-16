تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الشمر للدايت

المقادير 1 ½ x معلقة صغيرة بذور شمر

1 x كوب ماء (ساخن)

1 x عود قرفة

½ x معلقة صغيرة شاي الطريقة: ننقع بذور الشمر و الشاي و القرفة في الماء المغلي و نسيبها لمدة 15 دقيقة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة القرفة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير وافل الشوفان بالقرفة

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