تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة القرفة

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 x كوب سكر

2 x عدد بيضة

2 x كوب دقيق

1 ½ x كوب سكر (بنى)

1 x معلقة صغيرة باكينج صودا

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x كوب لبن رايب

1 x معلقة صغيرة قرفة (مطحونة)

½ x معلقة صغيرة ملح

½ x كوب زبدة (فى درجة حرارة الغرفة) الطريقة: هنسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

هنجيب صينية متوسطة وندهنها بمادة دهنية.

فى بولة كبيرة هنضرب الزبدة والسكر كويس جدا لحد ما الخليط يتجانس.

هنضيف البيض والفانيليا ونستمر فى الخفق.

فى بولة تانية هنخلط الدقيق والباكينج صودا والملح والأفضل ننخلهم مع بعض.

بالتدريج هنضيف القليل من الدقيق واللبن الرايب على خليط الزبدة ونقلب كويس جدا ونستمر حتى نفاذ الكمية.

هنصب الخليط فى الصينية.

هنخلط السكر البنى والقرفة كويس جدا وهنرشهم على وجه الخليط.

هندخل الصينية الفرن لمدة 40 دقيقة وبكده تصبح جاهزة للتقديم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا بالفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير وافل الشوفان بالقرفة

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