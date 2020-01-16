تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك البلاك فورست

القاهرة - لايف ستايل المقادير 3 x كوب سكر

3 x معلقة صغيرة باكينج بودر

3 x كوب دقيق

3 x عدد بيضة (طازجة)

1 ½ x كوب ماء مغلي

1 ½ x كوب لبن كامل الدسم

1 ¼ x كوب كاكاو

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x علبة كريز

¾ x كوب زيت عباد شمس

½ x كيلو كريمة لبّاني (مثلجة)

½ x معلقة صغيرة ملح

½ x جرام شيكولاتة (مبشورة) الطريقة: في وعاء تنخل المكونات الجافة وتخلط جيدا.

نضيف على خليط الدقيق اللبن والزيت والفانيلا والبيض ونخلطهم بالمضرب الكهربائي على سرعة متوسطة حتى تتخلط المكونات جيدا.

نضيف الماء المغلي ونستمر في الخفق جيدا.

يوزع الخليط في 3 صواني بمقاس 23 سم وتخبز في فرن ساخن على الدرجة 180 مئوية لمدة 35 دقيقة.

يخرج الكيك من الفرن ونتركة يبرد تماما قبل التزيين.

نقوم بخفق الكريمة جيدا.

نضع اول طبقة من الكيك ونضع فوقها طبقة من الكريمة و3 معالق كبيرة من الكريز المعلب.

نضع الطبقة الثانية من الكيك ونكرر نفس الخطوة السابقة.

نضع الطبقة الثالثة ونغلفها جيدا بالكريمة ونغلف كامل الكيك بالكريمة من جميع الجوانب.

نغلف الكيك من الجوانب بالشيكولاتة المبشورة.

نملأ بقية الكريمة في كيس حلواني ونقوم بعمل وردات بالكريمة على حافة الكيك دائريا.

نضع على كل وردة حبة كريز.

نملأ منتصف الكيك ببقية الشيكولاتة المبشورة.

تحفظ في الثلاجة وتخرج قبل الاستخدام مباشرة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير جناش الشيكولاتة البيضاء تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلو الكاكاو

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